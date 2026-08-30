陳凱欣推動「救人自救」理念　深水埗議員辦事處首設AED機

心臟驟停往往突如其來，需要做到分秒必爭。為提升社區急救及應急能力，選委界立法會議員陳凱欣及深水埗區議員胡詩韻，持續舉辦「擊活人心」CPR 及AED 課程，並在今年6月初於二人美孚的聯合辦事處，率先增設AED，成深水埗區首個設置AED 的議員辦事處。



陳凱欣認為，「救人自救」並非一次性的活動，不能只在事故後才關注，更需要平日做好準備，冀政府與社會各界合作，讓「救人自救」理念進一步普及，為全港構建更完善的社區安全網。



美孚聯合辦事處增設AED 冀可為需要人士提供即時急救支援

根據消防處資料，香港每年有約 8,000多宗院外心臟驟停事故，即平均每日約22宗。現時全港約有3700 部AED。為響應消防處「AED 睇得到用得到」計劃，進一步擴大社區AED 覆蓋率，二人美孚的聯合辦事處率先增設AED，成深水埗區首個設置AED的議員辦事處，讓辦事處除了提供地區服務外，亦可在突發事故發時，為有需要人士提供即時急救支援。現時美孚辦事處的AED位置及相關資料，已上載至消防處「AED 搵得到」網上資訊平台，方便市民查找。

除設AED機外，二人辦事處亦與消防合作，持續舉辦「擊活人心」CPR 及AED 課程與救護講座。辦事處亦於本月18日在美孚新邨再度舉辦同類急救培訓，獲消防及救護學院及荔枝角消防局協辦，消防及救護專業人員親身示範及講解急救知識。協助參加者掌握CPR及AED的基本操作，提升市民應對突發意外的應變能力。

要讓急救知識成為基本常識

陳凱欣表示，「救人自救」並非一次性活動，而是一項需要社會共同參與的長期工作，不能只在事故發生後才關注，更需要平日做好準備。她指出，社會目標不應只是讓市民「學過」急救，而是要逐步令CPR及AED 等急救知識，成為日常生活中的基本常識，讓市民在危急時刻懂得自救，亦有信心及能力向身邊有需要的人伸出援手。

陳凱欣又期望，參考消防處「社區應急先鋒」的推廣理念，未來會繼續在立法會層面關注及爭取相關資源，並推動校園及社區持續加強急救與應急教育。她認為，政府與社會各界需要攜手合作，鼓勵更多學校、地區團隊及社區機構參與，讓「救人自救」理念進一步普及，共建深水埗以至全港更完善的社區安全網。

胡詩韻則強調，「有AED 只是第一步，有人一用同樣重要」。她表示，即使在社區設置AED，若沒有足夠人士懂得使用，未能在關鍵時發揮最大作用，故辦事處除增設 AED，亦同步推動急救培訓。