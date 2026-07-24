急症科醫學院8月舉行搜尋AED設備比賽　提升公眾急救應變意識

急症科醫學院（HKCEM）將於8月舉辦社區教育活動 ⸺「AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽」，推廣公眾對AED設備（自動體外心臟除顫器）的認知，讓受邀的學校師生及機構職員能親身走訪全港各區公眾場所，熟悉在突發緊急情況下如何迅速尋找鄰近的AED設備，提升公眾急救應變意識。成功完成賽事的隊伍可於今年秋季參與「AED人體標誌世界紀錄」活動，共同推動香港社區急救應變意識。



現時不少地方會放置AED設備（自動體外心臟除顫器），供急救心跳停頓人士。（資料圖片／黃學潤攝）

該比賽為急症科醫學院慶祝成立30周年的活動，將於8月8日星期六舉行，院方表示，屆時多支由受邀學校師生及機構職員組成的參賽隊伍，將化身為「社區救命神器偵探」，在限定時間內穿梭香港不同社區，搜尋並記錄有效的公共AED設備位置，拉近急救資源與市民日常生活的距離。比賽只限受邀學校師生／機構職員，費用全免。

急症科醫學院8月8日舉行「AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽」。（急症科醫學院圖片）

急症科醫學院8月8日舉行「AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽」。（急症科醫學院圖片）

急症科醫學院8月8日舉行「AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽」。（急症科醫學院圖片）

賽事設「最快完成獎」、「最多AED尋獲探索獎」及「最佳創意隊名獎」三大獎項，優勝隊伍可獲運動禮品，而所有完成賽事的隊伍亦獲發電子完成證書及醫學院30周年紀念品，以表揚對社區健康安全的付出。

凡順利完成挑戰賽的參賽隊伍，均可獲邀參與秋季周末舉辦的「AED人體標誌世界紀錄」創造活動。屆時近千名挑戰賽參加者及市民將會共同合力排列出一個巨大的AED人形標誌，挑戰官方認證世界紀錄；現場更同步設置急救及健康教育攤位、舞台表演嘉年華，以多元化、具凝聚力的方式進一步向全港推廣社區應急能力，將「安全社區」的種子撒滿至每位市民心中。