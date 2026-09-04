立法會交通事務委員會訪京　議員：馬路維修效率高　值得香港借鏡

立法會交通事務委員會考察團正在北京進行職務考察，了解當地網約車平台日常營運模式，以及智慧交通管理的最新發展。考察團昨日（9月3日）參觀滴滴出行總部、北京市交通運行監測調度中心等。有議員指，考察期間發現北京馬路維修效率極高，特別是在掘路方面，有專責部門可統一協調所有地下管道單位，認為這點值得香港學習。



立法會交通事務委員會考察團昨（3日)繼續在北京的職務考察，交通事務委員會主席陳恒鑌議員(前排左四)和其他議員，與運輸及物流局局長陳美寶(中)和政府代表團，於滴滴出行總部合照。

考察滴滴出行 就網約車服務規管交換意見

考察團上午首先參觀滴滴出行總部，了解其網約車平台的日常運作、管理和服務流程。參觀期間，議員與該公司的代表就網約車服務規管、車輛數量控制和平台收費等事宜交換意見，期望藉此協助政府當局完善香港的點對點交通服務。

之後，考察團轉到通州區考察北京城市副中心，了解其整體規劃及建設情況，包括於去年底啟用、現稱北京通州站的北京城市副中心綜合交通樞紐。考察團其後參觀北京市交通運行監測調度中心，聽取代表介紹新一代交通運行指揮調度平台，以及大數據的應用。議員了解到，作為首都交通的「最強大腦」，中心透過實時視頻監控和大數據分析交通狀況，協助政府在大型活動和突發事件期間發布出行資訊和預警。

另外，考察團亦與北京市交通委員會會面，了解當地交通設施、道路規劃、推動智慧交通和制定交通法規等工作的最新發展。雙方就道路交通規劃和城市交通管理等事宜作深入交流，互相借鍳經驗。到傍晚，考察團到訪中國外運股份有限公司總部，了解關於船舶代理、貨物運輸，以及智慧創新物流系統和服務等發展

莊豪鋒：北京馬路維修效率極高 值得香港學習

實政圓桌議員莊豪鋒在社交平台表示，網約平台公司司機抽佣及基本車資問題，屬兩地政府均需前瞻處理的課題，包括未來會否出現價格戰，以及「內捲」惡性競爭的情況。他在考察滴滴總部期間，亦就此提出關注。他又指，滴滴早前在紐約退市後，現正籌備再上市，自己亦向對方推銷來港交所。

他又提到，考察期間發現北京科技應用以及馬路維修效率極高，特別是在掘路方面，有專責部門可統一協調所有地下管道單位，認為這點值得香港學習。

陳恒鑌：不能僅着眼於興建設施 倡善用數據提升運輸效率

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，交通規劃不能只着眼於興建設施，更要以市民的出行體驗為本，善用科技、數據和完善規管，提升整體運輸效率。他強調，會繼續帶領委員會做好政策研究和監察工作，推動香港建立更便捷、高效、智慧及具韌性的交通系統。

考察團今日（4日）將繼續在北京的職務考察。是次職務考察共有13位交通事務委員會委員和非委員參與。運輸及物流局局長陳美寶亦率領政府代表團，一同參與是次職務考察。