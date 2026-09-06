五年規劃｜李家超：將提長遠策略改善民生　秉持以民為本施政理念

政府下周三（16日）公布《香港第一個五年規劃》及《施政報告》。行政長官李家超今日（6日）在社交平台發布展望五年規劃和回顧施政報告的短片，展示政府推出的多項民生政策，包括社區客廳、在校課後託管服務計劃、慢病共治計劃等。



李家超表示，香港第一個五年規劃將透過長遠發展策略，持續提升民生福祉；而施政報告就會每年推出改善房屋、民生及醫療等不同方面的具體措施。他感謝市民在公眾諮詢期提出寶貴意見，政府會總結意見並納入規劃和施政當中。



李家超感謝市民在公眾諮詢期提出寶貴意見，指政府會總結意見並納入規劃和施政當中。（李家超 Facebook 影片截圖）

行政長官李家超在短片中表示，選擇一同公布《香港第一個五年規劃》及《施政報告》，目的是方便市民深入了解兩者相輔相成的關係。他又指，《香港第一個五年規劃》將透過長遠發展策略，持續提升民生福祉；而《施政報告》每年就會推出改善房屋、民生及醫療等不同面向的具體措施。

短片並回顧現屆政府的多項民生政策。其中本屆政府至今已推出16間社區客廳，惠及約9,000劏房戶，累計服務接近220萬人次。至於「在校課後託管服務計劃」，政府指，計劃大受歡迎，參與的小學數目越來越多，名額亦逐漸增加。從2025/26學年起，計劃已取消服務名額上限，每學年服務名額超過一萬個。

另外，全港12支少數族裔關愛隊，已展開大約一萬次家訪及約一千次外展服務，接觸約1.8萬個少數族裔家庭。過去數年逐步擴展的「慢性疾病共同治理計劃」，至今已有逾26萬名市民參加。

李家超又表示，政府會繼續秉持「以民為本」施政理念，聚焦民生所需，推動香港穩步向前。怹感謝市民在公眾諮詢期為《香港第一份五年規劃》和新一份《施政報告》提出寶貴意見，指政府會總結意見，並納入規劃和施政當中，推動經濟持續發展、改善民生。