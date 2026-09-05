五年規劃｜李家超：市民意見提供重要啟示　有信心開拓新增長點

《香港第一個五年規劃》及新一份《施政報告》將在本月16日同日公布。行政長官李家超今日（5日）指五年規劃將為香港制定宏觀策略，明確發展方向，對接國家「十五五」規劃，施政報告則聚焦落實規劃的具體措施，兩者屬一脈相承。他強調，政府有信心，透過長遠規劃和具體落實，激發市場活力，為香港不斷開拓新增長點。



五年規劃與施政報告一脈相承、環環相扣

李家超今日在社交平台發文及上傳影片，談到即將發布的《香港第一個五年規劃》及新一份《施政報告》。他表示，在公眾諮詢期間，政府在短時間內，透過線上線下方式，收集到廣大市民豐富、多元的意見，很有參考價值，為當局編制長遠藍圖提供了重要參考和啟示。他提到，五年規劃將為香港制定宏觀策略，明確發展方向，對接國家「十五五」規劃，施政報告則聚焦落實規劃的具體措施，形容兩者屬一脈相承、環環相扣。

透過宏觀謀劃 結合微觀執行 推動香港經濟穩步發展

他續指，當局將透過宏觀謀劃，結合微觀執行，推動香港經濟穩步發展，確保黃金中央結算系統有效運作；構建大宗商品交易生態圈；吸引更多全球前沿企業進駐河套香港園區；透過北部大學城，全力打造國際專上教育樞紐，為香港帶來新動力，創造更多發展機會。

行政長官李家超將於本月16日公布《香港第一個五年規劃》並隨之發表新一份《施政報告》。

李家超：政府有信心藉長遠規劃和具體落實 不斷開拓新增長點

他稱，無論個人事業，抑或各行各業，都需要有長遠視野以及規劃，未來政府會在《香港第一個五年規劃》的長遠策略引領下，腳踏實地，持續激發市場活力。他強調，政府有信心、有能力，透過長遠規劃和具體落實，激發市場活力，為香港不斷開拓新增長點。

洪丕正冀發展大宗商品市場 爭取定價權、話語權

影片邀請不同界別的人士接受訪問。金融發展局主席洪丕正指，在港設黃金交易平台，極具策略性和前瞻性，因為隨住地緣政治開始改變加劇，整體資金將會從「西轉東」，在這個時機非常好。他期望，黃金市場只係一個初步的切入點，希望未來將黃金生態圈，延續到貴金屬，甚至大宗商品市場，使香港能有一個定價權，一個話語權。

馬惟善：河套園區吸引逾百企業進駐、簽約 為打造世界級創科中心奠定基礎

港深創新及科技園公司行政總裁馬惟善表示，北部都會區發展已經進入收成期，政府亦都成立「河套香港園區跨部門審批專班」，對於加速河套發展成效非常顯著。他又稱，目前河套香港園區，已吸引逾100間創科企業進駐以及簽約，為香港打造世界級創科中心，奠定非常堅實的基礎。他又指，園區現時招商引資工作進度非常理想，期望未來會見到更加多工程完成興建，以及有更多招標土地。他強調非常有信心，市場會期待園區的生態發展。

大學教育資助委員會主席雷添良接受訪問。（李家超FB）

雷添良：教資會將配合香港首份五年規劃

至於專上教育方面，大學教育資助委員會主席雷添良表示，北部都會區除了是創科基地，另一核心使命在於建設「北都大學城區」。其中校園區規劃將由原先的100公頃，擴展至300公頃，總面積更超過1,000公頃，充分彰顯推動教育發展的長遠視野。

他認為，此舉既能支持各大院校加快在北都布局校區，亦能凝聚教育資源、形成規模與協同發展優勢。他指，教資會將配合香港首份五年規劃，全力將香港雄厚的學術與科研實力，轉化為產業發展的強勁動能。