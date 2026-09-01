林智遠稱或審計港五年規劃　郵政須改革惟其他部門不宜一刀切效法

行政長官李家超將於本月16日公布《香港第一個五年規劃》，審計署署長林智遠接受報章訪問時稱，審計署或會就香港首份五年規劃各部門如何落實政策工作作衡工量值審計，又指若香港首份五年規劃設立更多關鍵績效指標KPI，可令成果對照更具體及客觀量化。



對於財困的香港郵政近日決定200名過試用期的郵務員及郵差無得「轉正」，改2年合約續聘而惹起前線反彈，被問其他部門可否效法其節流方法，林智遠指，香港郵政確須改革，但其他部門不宜一刀切複製：「因為喺佢哋嗰個部門適合、擺喺另外一個部門又未必適合。」



香港郵政近日決定200名過試用期的郵務員及郵差無得「轉正」，改2年合約續聘而惹起前線反彈。（資料圖片）

林智遠今日（9月1日）分別在《明報》及《信報》訪問均提及香港首份五年規劃。林智遠指，審計署可能會就各部門如何落實香港首份五年規劃，進行衡工量值審計，而他歡迎政府訂立不同指標，認為可以對照成果：「如有更具體、好客觀又有數字量化、又有時間性指標，作為審計師審計署係好支持同鼓勵。」

林智遠又指，所有拿着市民一分一毫血汗錢的機構都有機會「做審計」，形容審計署角色像「潤物細無聲」的老師，希望發表審計報告時做到「如雷貫耳」的效果，即使署方不審計，部門或機構也能自行做好工作，署方將會繼續管好公帑的一分一毫。

審計署署長林智遠9月1日接受報章訪問時稱，審計署或會就香港首份五年規劃各部門如何落實政策工作作衡工量值審計；圖為林智遠接受《香港01》專訪。（資料圖片/梁鵬威攝）

被問已連續虧損8年的香港郵政的節流方法其他部門是否可效法，林智遠雖表示郵政確須改革，「但唔會一刀切話咁就最好咁就唔好」，因在其部門適合，但放於另外一個部門又未必適合，故應按實際情況及背後因素研究如何做得更好，「你話如果你慳咗、但係實際上做得唔好，你會唔會俾佢慳？。」