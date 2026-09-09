全國政協前副主席、首任特首董建華周二（8日）晚病逝，享年89歲。曾獲賞識加入董建華牽頭成立「團結香港基金」擔任要位的選委界立法會議員李浩然，今日（9日）在社交網站發文悼念，指董建華對其不只有知遇之恩，更是其成長路上學習為人處世的長輩榜樣。



他又憶起兩件與董建華相處的逸事，指對方教會其時「低調做人，高調做事」的道理，又稱董建華對年輕人的關懷備至和愛惜支持。曾經因為工作問題與董建華有矛盾、惹怒對方，李浩然憶述事後竟獲主動安慰，讓步採納意見。



李浩然：董建華教會「低調做人，高調做事」道理

董建華2014年牽頭成立團結香港基金，曾任基金副總幹事的李浩然指，董建華對他不只有知遇之恩，更是其成長路上學習待人接物、為人處世的長輩榜樣。李浩然提到，兩件過去與董建華相處的逸事。

他回憶道，早年有一次合照，當時身為團結香港基金的副總幹事的他坐到了比較中間的位置。董建華看到照片後感到不悅，跟他談了很久，循循教誨，提醒年輕人必須謙讓、低調，把中間的位置留給前輩。李浩然表示，這教會了其時刻謙卑、「低調做人，高調做事」的道理。

「浩然，快來吃燒肉」。這樣的情景突然在心中湧現，歷歷在目，令我瞬間淚目。我跟他都愛吃董太由灣仔街市買回來的燒肉。 李浩然

董建華逝世，李浩然憶一事惹怒董建華，竟獲主動安慰讓步採納意見。（李浩然FB）

李浩然憶一事惹怒董建華 竟獲主動安慰讓步採納意見

李浩然又提到，過去曾與董建華在在十八區地區研究的工作上各持己見，發生了很大矛盾。當時董建華很生氣，更直接說：「浩然，別說了，我決定了」。但在這種僵持的氣氛下，董建華事後竟然主動來哄他、安慰他，最後更讓步採納了其意見。他認為這反映董建華對年輕人的關懷備至和愛惜支持。

董建華。（資料圖片）

李浩然：董建華以公心做實事 為國家多作貢獻

李浩然又指董建華的貢獻不止於香港，更在於國家、在於複雜的中美關係。他稱，儘管董建華走得安詳，但仍然非常不捨，相信對其最大的回報，就是堅持以公心做實事，為國家、為香港多作貢獻，繼承他的志向和情懷。