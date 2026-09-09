董建華逝世｜譚耀宗深切懷念讚貢獻大　為人親切「鍾意同人傾偈」

香港特別行政區首任行政長官董建華周二（8日）晚離世，享年89歲。作為首屆行政會議成員及「香港再出發大聯盟」共同發起人，前全國人大常委譚耀宗今日（8日）接受電台訪問時哀悼董建華，又形容對方是一名具遠瞻性、極度關心民生及非常重視溝通的領導人，為香港順利過渡及運作有重大貢獻。前民主黨創黨成員李華明曾認為董建華是為人慈祥，有心報效國家，可惜缺乏管治經驗，且碰上「外圍嘅不良情況」，「佢點解做唔晒十年呢，我諗都有個原因嘅。」



董建華曾以「留低需要勇氣」回應被要求下台的意見，至2005年宣布因「腳痛」下台，引起社會討論。（資料圖片）

譚耀宗在商台節目《在晴朗的一天》中表示，香港回歸初期面對極複雜的環境及交接挑戰，董建華上任後即展現出對民生問題的高度關注。他憶述，董建華曾特別委派三名候任行政會議成員就三大民生領域進行深度調研，如梁錦松負責教育、梁振英負責房屋，而譚耀宗則專責安老政策。

譚耀宗讚董建華目光遠大、對國際形勢有透徹理解

談及董建華的施政風格，譚耀宗讚揚其目光遠大，對國際形勢及經濟趨勢有深刻透徹的理解。他指出，今日香港多項關鍵產業及教育架構，均奠基於董建華當年的前瞻性規劃，包括提出發展數碼港、推動中醫藥發展，以及大幅增加高等教育學額，給予年輕人更多升學機會，「佢提出嗰啲概念都非常之超前嘅。」

面對回歸後接踵而至的亞洲金融風暴等嚴峻考驗，譚耀宗指董建華展現出堅韌的領導力，帶領特區政府及市民克服難關。他形容董建華在「一國兩制」實踐初期起確保了特區運作順利，「回歸後無幾久就出現咗金融風暴，金融風暴之後經濟點樣去恢復返過嚟，呢啲都一步一步帶領我哋面對挑戰、渡過難關，佢嘅貢獻係好大嘅」。

全國港澳研究會顧問譚耀宗。（資料圖片／何姿瑩攝）

至於私底下相處時，譚耀宗形容董建華「好關心人，感覺好親切」，且極度重視溝通與聽取意見，「佢好鍾意同人傾偈，佢話有時傾偈可以加強溝通，就可以消除好多誤解。」他又指董建華即使卸任特首及擔任全國政協副主席期間，依然心繫香港，不時邀請各界人士聚會交流，深入分析中美關係及國際形勢。

譚耀宗補充指，至2020年香港面對社會運動及疫情雙重打擊，董建華仍牽頭與梁振英共同成立「香港再出發大聯盟」，團結千名社會發起人，推動香港融入國家發展大局。直到近一兩年因健康情況欠佳，董建華才減少公開露面及探訪活動。

前民主黨李華明憶董為人慈祥 勸勿搞六四晚會

前民主黨創黨成員李華明在同一節目中回憶指，董建華剛接任特首，在發表任內首份《施政報告》前約見各立法會議員，當時民主黨核心人物包括司徒華及李柱銘均有出席。會面期間，董建華「笑笑口」以慈祥態度，向民主黨眾人說「你哋可唔可以『六四』唔好再喺度搞呀？唔好再搞呢啲令中國政府尷尬嘅嘢、衝突嘅場面。」

李華明指，董建華此言一出，令身兼支聯會主席的司徒華極度不滿並當場發火。惟董建華當時僅繼續以其標誌性口吻勸說「你哋諗下啦，對中國好、中國好香港好。」他又指董建華「冇用手段去制衡（六四），佢係好似好慈祥嘅老人家同你講道理：『唔好搞呢啲嘢啦』咁樣」。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，民主黨創黨成員李華明獲邀出席。（資料圖片／梁鵬威攝）

有心報效國家 惟缺經驗支持

談及董建華的整體施政，李華明認為董建華是一名成功的商人，亦極有心報效國家與香港，例如提出高官問責制、數碼港及中藥港等構思。他認為，董建華提出問責制，主因是不希望政策大權全由公務員體系獨攬，出發點好，惟推行時缺乏經驗支持，加上任命的官員如前財政司司長梁錦松爆出「買車事件」，令政策蒙上陰影。

回顧董建華與泛民關係，李華明表示董建華曾嘗試化解泛民與中央的矛盾，但因雙方立場懸殊而未能成功；在其卸任特首及擔任全國政協副主席後，雙方亦幾乎再無私下接觸。

對於外界對董建華施政的各種評價，李華明認為社會應以較厚道的態度看待。他總結指，董建華是回歸後第一任特首，此前沒有任何先例、經驗可參考。他又指當時屬香港回歸「蜜月期」，中央政府對香港政策是「放手畀香港」，但董建華施政「我相信係太過缺乏經驗支持，佢嘅高官陣線，又遇上呢啲咁嘅外圍嘅不良情況，變咗我會覺得，佢點解做唔晒十年呢，我諗都有個原因嘅。」