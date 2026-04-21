江旻憓逾1.4萬買｢世界十大名椅｣　申報買MacBook相機｜政壇諸事町

立法會議員申報開支先後出爐，包括旅遊界立法會議員江旻憓。本身是奧運金牌「微笑劍后」的江旻憓縱然告別賽場，但似乎在運動員時期培養出著重健康的意識。《香港01》翻查開支申報記錄，江旻憓使用逾1.4萬元，購買有「世界十大名椅」之稱的人體工學動態座椅；另外用約3.8萬元購買4部蘋果公司（Apple ) 的電腦。



旅遊界立法會議員江旻憓。（夏家朗攝）

每屆可申約37萬辦事處及IT開支 江旻憓暫用約13萬

立法會議員每年除了可向秘書處申領約300萬的辦事處營運開支，每屆任期還可申領最多約37萬元的開設辦事處及資訊科技開支償還款額，有關申報紀錄最近陸續出爐。《香港01》翻查江旻憓的申報紀錄，發現截止今年3月，她總共申請約13萬元作開設辦事處及資訊科技開支。

旅遊界立法會議員江旻憓。

1.4萬元買「世界十大名椅之一」人體工學椅

當中，江旻憓花14500元買一張挪威品牌HÅG出產，用作矯正坐姿的人體工學椅。原價14900元，減價後14500元。縱觀網上評價，原來此櫈來頭不少，有人形容為「世界十大名椅之一」，更指該櫈具藝術美觀，實用並且符合人體工學，而且模仿馬鞍的獨特設計，當使用者坐上去後，有利於呼吸之餘，更有助血液循環，「絕對是大部分打工仔夢寐以求最舒適的人體工學動態座椅」。

挪威品牌HÅG出產 CAPISCO 8106 - POSTURE CORRECTING ERGONOMIC CHAIR (PALOMA LEATHER) - ELMO SOFT E133004 BLACK METAL 200MM

旅遊界立法會議員江旻憓。（鄭子峰攝）

約3.8萬元買MacBook Air 逾6000元買Canon相機

除人體工學椅外，江旻憓亦花約3.8萬購買4部蘋果公司（Apple）出產的13吋MacBook Air，以及花逾6000元買佳能（Canon）的相機，該相機被指配備了適合短片拍攝的一體化超廣角變焦鏡頭，可為內容創作者帶來出色畫質和專業配置。

旅遊界立法會議員江旻憓。（鄭子峰攝）

奧運奪金後，江旻憓成為媒體寵兒，其一言一行都受社會關注和傳媒報道，未知在添置相機後，她會否化「被動為主動」，親身自己拍攝更多短片，與業界及市民進一步互動交流呢？

旅遊界立法會議員江旻憓。（廖雁雄攝）

辦事處暫只有兩名員工 月薪合共5萬元

另外，從江旻憓的發還工作開支申請可見，其辦事處目前只有兩名員工，每月員工開支約5萬元，相較其他議員而言不多。