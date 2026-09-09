董建華逝世︱李家超哀悼憶帶領香港抵禦金融風暴　巨大貢獻永存心

首任行政長官、全國政協副主席董建華昨晚(8日)逝世，享年89歲。行政長官李家超在新華社今天（9日）證實死訊後發聲明沉痛哀悼，向他的家人致以深切慰問。李家超讚揚董建華帶領香港成功抵禦亞洲金融風暴的衝擊，與港人一同努力面對各方面的挑戰，讓香港經濟強勁復甦，社會保持繁榮穩定，「他畢生為香港所作的巨大貢獻將永存我們心中。」



行政長官李家超。（梁鵬威攝）

董建華。（資料圖片）

李家超沉痛哀悼董建華 憶帶領香港抵禦金融風暴

李家超表示董建華是香港特區首任行政長官。在他的卓越領導下，為香港順利回歸祖國，貫徹落實『一國兩制』方針和《基本法》做出了卓越貢獻。在任七年多期間，董建華帶領香港成功抵禦亞洲金融風暴的衝擊，並帶領港人一同努力面對各方面的挑戰，讓香港經濟強勁復甦，社會保持繁榮穩定。他又指對方以前瞻視野建立機制，促進香港與內地經貿聯繫與協同發展，為香港長遠競爭力奠下重要基礎，對香港貢獻尤多。

董建華發表施政報告。（政府新聞公報相片）

李家超：董建華巨大貢獻將永存我們心中

董建華2005年離任行政長官，擔任全國政協副主席，李家超表示對方繼續在國家層面建言獻策，繼續為香港的繁榮安定和持續發展作出貢獻。他亦積極組織民間力量，推動香港與國際社會的深度交流，提升香港在國際舞台上的角色和影響力。