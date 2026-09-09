董建華逝世︱梁錦松讚勤奮清晨5時看文件　7時打電話討論政務

首任行政長官、全國政協副主席董建華昨晚（8日）病逝，享年89歲。曾擔任董建華政府財政司司長的梁錦松，今天（9日）讚揚董建華大力推動教育、房屋、福利改革，疫後振興經濟、自由行等，為香港開拓一條又一條出路，形容「他的貢獻香港人不會忘記。」他憶述董建華從不是一個嚴苛的上司，但對自己的要求近乎苛刻，清晨5時看文件非常勤奮，早上7時打電話討論政務。



董建華。（資料圖片）

恩情與厚愛，錦松永記於心。香港會記得您，歷史會記得您。 梁錦松

梁錦松接到董建華死訊後感悲傷難語，形容對方不但曾經是他的上司，更是恩師。他說，回想當年，董建華把教育與財政的重任交託於他。

那份信任，不只是一份公職，更是知遇之恩。這份恩情，錦松一生感念。 梁錦松

梁錦松：董建華從未退縮 化解金融風暴、沙士危機

梁錦松讚揚董建華一生一心為國為港，帶領香港平穩過渡九七，開啟回歸新篇，陪同香港走過不少艱難歲月。他又指董建華大力推動教育、房屋、福利改革，疫後振興經濟、自由行等，為香港開拓一條又一條出路，「他的貢獻，香港人不會忘記。」

從金融風暴衝擊港元，到沙士疫情肆虐全城，他從未退縮，一關一關化解危機。 梁錦松

梁錦松。（資料圖片）

梁錦松讚勤奮清晨5時看文件 7時打電話討論政務

梁錦松憶董建華從不是一個嚴苛的上司，待人溫厚，常說「為政之道，以德服人」，對同事關愛有加，從不吝嗇讚賞，也從不當眾責難。在他身邊工作的人，每個都尊敬他、愛戴他。 離開特首崗位後，依然心繫國家與香港，鞠躬盡瘁，直至最後一刻。