董建華逝世｜田北辰讚具遠見胸襟　爭取中央落實自由行創黃金15年

香港首任行政長官董建華9月8日晚逝世，享年89歲。前立法會議員田北辰今日（9日）發文悼念，形容董建華為其「好尊敬嘅人士」，是擁有遠見及胸襟的政治家，並憶述自己當年正是在董建華邀請下踏入政壇。



田本身從事零售業，他特別強調，董建華在沙士過後向中央爭取落實「自由行」政策，開創了香港民生經濟的「黃金十五年」，令本港零售業年年上升。



董建華是香港1997年回歸後首任特首，至2005年3月以健康理由辭任，他在任期間曾先後遇上亞洲金融風暴及沙士疫情衝擊，本港經濟受重創。（資料圖片）

獲委任掌語常會及九鐵 田北辰：董建華胸襟廣闊

田北辰在社交媒體發文，回憶指「係佢帶我出道踏入政治圈子」，當時他正在協助政府處理語文教育事務，獲董建華委任為語文教育及研究常務委員會（語常會）主席，推動職業英語，其後更獲任命為九廣鐵路公司主席。

提及董建華的施政風範，田北辰形容董建華胸襟廣闊，委任大量社會人士出任公職主席並給予高度自由度，容許共同思考政策。他形容當時政府並非「一言堂」，自己與董建華維持着互相尊重的關係，「有時佢說服我，有時就我說服佢。」

首任行政長官董建華9月8日逝世，翌日田北辰在社交媒體發文，回憶指「係佢帶我出道踏入政治圈子」。（田北辰Facebook截圖）

形容董是歷任特首中最關心教育的一位

田北辰讚揚董建華是歷任特首中最關心教育的一位，對語文及基礎教育具備獨特視野。他提到，董建華當年極力推動母語教學，認為母語最能誘發學童學習興趣；同時亦注重「中英兼擅」，推行包括「以英語為母語的英語教師」（NET）等政策，為香港學生打造良好的英語學習環境。

董欲增房屋供應以抑遏樓價暴升 感慨「時不我與」

在房屋及國家安全立法方面，田北辰認為董建華當時「時不我與」，指董建華當年希望增加房屋供應以抑遏樓價暴升，惟不幸遇上亞洲金融風暴，引致樓價下跌及負資產問題。至於《基本法》第二十三條立法，田北辰認為董建華早已明白這是香港的憲制責任，儘管當時主要官員的推銷手法引來社會反感，但「睇返轉頭20幾年後咪又係通過咗~」。

田北辰認為，董建華在沙士過後向中央爭取落實「自由行」政策，開創了香港民生經濟的「黃金十五年」。（香港01直播截圖）

沙士過後向中央爭取落實「自由行」 零售業、租金及薪金年年上升

田北辰特別強調，董建華在沙士過後向中央爭取落實「自由行」政策，開創了香港民生經濟的「黃金十五年」，令本港零售業、租金及薪金年年上升，直至近年社會事件及疫情爆發「香港先開始收縮」。