董建華逝世︱曾蔭權讚工作忘我終年無休　憶撥資源提高讀大專比例

​​首任行政長官、全國政協副主席董建華昨晚(8日)逝世，享年89歲。董建華政府期間，擔任財政司司長的前特首曾蔭權發聲明悼念，敬佩董建華在專上教育領域的卓越貢獻，任內撥出大量額外資源深耕教育，將香港適齡青年入讀大學或專上學院的比例，由最初約14%大幅提升至接近50%，為香港的持續發展奠定了無可替代的堅實人才基礎。他讚董建華工作忘我、終年無休，一生為香港鞠躬盡瘁，所作出的歷史性貢獻將永垂青史。



曾蔭權（右一）曾在董建華為首的特區政府擔任財政司司長。（新華社）

曾蔭權讚工作忘我、終年無休

曾蔭權對董建華逝世感悲痛，形容昔日與董先生共事的點滴紛至沓來，心中滿是哀思與惋惜。他憶述上世紀九十年代在政府行政局與董建華相識。在交往過程中，深感他平易近人、溫文爾雅，且具備廣闊的胸襟與遠大視野。

他讚揚董建華成功領導香港實現平穩過渡，有效維護政治、經濟及社會各方面的發展勢頭，並以高瞻遠矚的目光，積極部署香港的長遠發展策略。

回歸後跟隨董先生工作，我親身體會到他忘我的工作精神，終年無休，即使在周末亦心繫公務、夙夜匪懈。 曾蔭權

前特首曾蔭權。（廖雁雄攝）

曾蔭權憶撥資源提高讀大專比例

曾蔭權對董建華在專上教育領域的卓越貢獻尤為敬佩，指他任內撥出大量額外資源深耕教育，將香港適齡青年入讀大學或專上學院的比例，由最初約14%大幅提升至接近50%，為香港的持續發展奠定了無可替代的堅實人才基礎。

董先生執政期間，香港曾面對亞洲金融風暴、非典型肺炎肆虐及經濟萎縮等多項歷史罕見的嚴峻挑戰。面對逆境，他從不氣餒，以非凡的毅力克難前行，最終帶領特區政府重回發展正軌。 曾蔭權

曾蔭權（廖雁雄攝）

曾蔭權：董先生歷史性貢獻將永垂青史

國際事務上，曾蔭權指董建華憑藉與美國政商界深厚且廣泛的人脈網絡，為香港與美國的整體貿易往來及官方高層對話，開創了諸多嶄新機遇。另外，他推動並確立了《內地與香港更緊密經貿關係的安排》（CEPA），為香港此後的經濟繁榮鑄就了核心基石。