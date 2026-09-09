董建華逝世｜葉劉淑儀形容有遠見的領導人　首位特首推動23條立法

香港首任行政長官董建華9月8日晚逝世，享年89歲。曾被董建華委任為首位女性保安局局長、現任行政會議召集人葉劉淑儀，今日（9日）在社交平台發文悼念。



文中提及，董建華是首名嘗試推動23條立法的特首，保障國家安全。她在董建華領導下工作7年，感到無比榮幸。她形容，董建華是一名充滿關懷、有遠見的領導人，對於其離世深感悲痛，並向家人致以最深切的哀悼。



香港首任行政長官董建華9月8日晚逝世，享年89歲。行政會議召集人葉劉淑儀今日（9日）社交平台發文悼念。（葉劉淑儀Instagram）

香港首任行政長官董建華9月8日晚逝世，享年89歲。行政會議召集人葉劉淑儀今日（9日）社交平台發文悼念。（葉劉淑儀Instagram）

葉劉淑儀發文悼念 形容是有遠見的領導人

葉劉淑儀在社交平台發文表示，驚聞全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華病逝，對此表示深切哀悼，並向其家人致以深切慰問。

文中提到，董建華作為香港特別行政區第一及第二任行政長官，為「一國兩制」在香港成功實踐奠下了良好堅實基礎，功不可沒；此外他勇於履行憲制責任，是首名特首積極推動《基本法》第23條立法。她指，雖然當年未能成功，但他為維護國家安全所展現的擔當令人敬佩，很榮幸當時能參與這項極具意義的工作。

她表示，董建華是她的前上司，曾與他共事大約7年。在工作及個人相處上，他是一位非常慈祥的前輩與上司，總是用心聆聽並關心下屬。作為行政長官，董先生胸懷家國、風高亮節，更擁有寬廣視野與遠見卓識，可說是高瞻遠矚。

任內大幅增加房屋供應 推動創科發展

文中又提到，他一心為民，上任後決心全力解決香港房屋問題。他啟動「八萬五」建屋計劃，目標大幅增加房屋供應，改善港人生活。另一方面，他積極推動香港創新與科技發展。1998 年 3 月他委任了時任加州大學柏克萊分校校長田長霖教授，出任創新科技委員會主席；其後更成立香港應用科技研究院（ASTRI），並撥款 50 億元設立創新及科技基金，推動香港經濟轉型、加強與內地創科合作。可惜當時適逢 1998 年亞洲金融風暴、2000 年前後科網泡沫爆破，以及 2003 年非典型肺炎（SARS）疫情打擊，影響了投資界對科技的信心，令他在推動香港轉型之路遇上重大挑戰。

她形容，董建華擁有龐大國際人脈網絡。他希望善用資源為香港進一步開拓國際市場，並於 1998 年成立了國際顧問委員會，邀請多家大型國際企業首席執行官（CEO）定期會面，就香港如何緊貼全球經濟步伐提供寶貴意見。他於 2002 年推行高官問責制（政治任命制度），廣納社會優秀人才進入政府，為特區政府管治體制帶來正面及深遠影響。

她說，董建華為落實《基本法》、「一國兩制」、「港人治港」與高度自治，可說是鞠躬盡瘁，為香港作出偉大貢獻。她重申，對董離世深表悲痛，並會與廣大市民會永遠懷念他，其精神將會永垂不朽，長存大家心中。

另外，葉劉淑儀亦以新民黨主席身份，代表新民黨對董建華的逝世深切哀悼及感謝董建華對國家和香港的貢獻，致以崇高敬意，並向其家屬致以深切慰問。

董建華是香港1997年回歸後首任特首，當年委任葉劉淑儀為首位女性保安局局長。（葉劉淑儀Instagram）

翻查資料，葉劉淑儀於1998年7月獲時任行政長官董建華委任為首位女性保安局局長，在任期間因推動23條立法掀起爭議，及後於2003年7月辭任。董建華在當年聲明提及，曾嘗試挽留葉劉，但未能勸服她改變初衷，感到非常可惜，並尊重她的意願。