董建華逝世｜葉劉淑儀悼念讚有遠見　為首位特首嘗試推動23條立法

撰文：任葆穎
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香港首任行政長官董建華9月8日晚逝世，享年89歲。曾被董建華委任為首位女性保安局局長、現任行政會議召集人葉劉淑儀，今日（9日）在社交平台發文悼念。

文中提及，董建華是首名嘗試推動23條立法的特首，保障國家安全。她在董建華領導下工作7年，感到無比榮幸。她形容，董建華是一名充滿關懷、有遠見的領導人，對於其離世深感悲痛，並向家人致以最深切的哀悼。

香港首任行政長官董建華9月8日晚逝世，享年89歲。行政會議召集人葉劉淑儀今日（9日）社交平台發文悼念。（葉劉淑儀Instagram）
香港首任行政長官董建華9月8日晚逝世，享年89歲。行政會議召集人葉劉淑儀今日（9日）社交平台發文悼念。（葉劉淑儀Instagram）

葉劉淑儀發文悼念　讚董建華是有遠見的領導人

葉劉淑儀今午（9日）在社交平台以英文悼念，表示對其前上司離世深感悲痛。她形容，董建華是一位充滿關懷、有遠見的領導人，致力解決房屋短缺問題，推動香港創科發展，以及擴展香港的國際網絡。

文中提到，董建華是首名嘗試推動23條立法的特首，保障國家安全。她在董建華領導下工作7年，對此感到榮幸。她再次向董建華的家人致以最深切的哀悼，他的貢獻將被銘記在心，願他的靈魂安息。

董建華是香港1997年回歸後首任特首，當年委任葉劉淑儀為首位女性保安局局長。（葉劉淑儀Instagram）

翻查資料，葉劉淑儀於1998年7月獲時任行政長官董建華委任為首位女性保安局局長，在任期間因推動23條立法掀起爭議，及後於2003年7月辭任。董建華在當年聲明提及，曾嘗試挽留葉劉，但未能勸服她改變初衷，感到非常可惜，並尊重她的意願。

董建華是香港1997年回歸後首任特首，至2005年3月以健康理由辭任，他在任期間曾先後遇上亞洲金融風暴及沙士疫情衝擊，本港經濟受重創。（資料圖片）
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