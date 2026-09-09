建築物管理條例修訂　民建聯倡取消授權書上限　設機制抽查授權票

修訂《建築物管理條例》公眾諮詢本月11日截止。民建聯今日（9日）與民政及青年事務局局長麥美娟會面就修訂提出意見。民建聯指出，為確保會議取得足夠業主人數順利召開，希望當局就取消委任代表文書設上限，以理順會議流程。



民建聯又建議加入執法部門抽查機制，例如隨機抽查法團1至2%的授權書，核對業主資料及授權真偽，並考慮類似現時使用的「 eClass Parents」系統，讓業主、物管、政府三方使用，以令重要通告、大廈管理資訊的發布可更加到位。



民青局提五大方向修訂建築物管理條例

宏福苑大火揭示樓宇維修制度存在問題。民青局早前宣布將循五大方向修訂《建築物管理條例》，包括提高大型維修工程及大額採購決定的出席及投票門檻，在「第2類大額採購」增設5%或100名業主「親自投票」門檻，並引入出席及親自投票門檻分級制，同時，涵蓋完善委任代表文書制度，新增在授權書中簽署及聲明要求，並建議考慮僅容許業主親屬或同一屋苑的其他業主等特定人士，擔任獲授權代表。

民建聯：修例有助回應授權票被濫用

民建聯多名立法會議員今日會見麥美娟，提交修訂《建築物管理條例》建議。民建聯指，支持修訂方向認為有關建議能針對性回應授權票被濫用、小業主權益受損等問題，有助防止業主在不知情下「被授權」，並透過提高大型維修工程投票門檻，確保重大決定獲更多業主親身參與。不過，該黨認為部分修訂或會對會議效率帶來挑戰，但透過強化行政支援及引入專業協助，可在權益保障與可行操作之間取得平衡。

倡取消委任文書上限 以確保會議足夠人數召開

就委任文書設上限方面，民建聯指，經諮詢業界及業主意見後，為確保會議取得足夠業主人數順利召開，希望當局取消有關安排，以理順會議流程。同時，由於現時核查授權票問題上存在大挑戰，不應只容許業主親屬或同一屋苑其他業主等擔任獲授權代表。

民建聯又建議加入執法部門抽查機制，例如隨機抽查法團1至2%的授權書，核對業主資料及授權真偽，若發現冒簽等情況須作出刑事檢控，以提高阻嚇力度，相信此舉亦有助了解現時授權票運作情況，為未來進一步修正措施提供參考。

民建聯見記者。（林彥汛攝）

民建聯新界東南議員葉傲冬指，諮詢期間收集的意見顯示，相比起就授權票設限，更應做好授權票核查，期望政府做好核查工作，並善用科技使授權人及被授權人知悉情況，例如可善用智方便。

問及假如業主身處海外，或為海外居民無法使用智方便，應該如何處理。葉傲冬認為，亦可使用類似現時學界使用的「 eClass Parents」系統，透過電子簽署讓業主、政府等持份者知悉該簽署屬於業主。

民建聯新界北議員姚銘期望，當局可建立由業主、物管，以至民政署組成的三方平台，使用科技處理核實授權票，並刊載通告、大廈屋苑事宜，以此去處理核實資格問題。

黃大仙飛鳳街一個地盤有棚網起火，燒穿一個大洞，遺下熏黑痕跡。（梁偉權攝）

建議研究由獨立公權機構協助舊樓統籌大型維修工程

另外，該黨又建議，當局應盡快研究由獨立公權機構協助舊樓統籌大型維修工程，分擔法團行政負擔。

早前，李家超落區收集香港首份五年規劃，及新一份施政報告時，有市民建議在發展局下設立屋宇維修署，專責監管舊樓維修。當時李家超指，若有獨立專業的代辦機構，幫助市民處理問題，令市民只需要關心夾錢，支付費用後獲得專業合理的服務，避免有腐敗和剝削情況，建議「值得多諗」。