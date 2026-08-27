01揭黃碧嬌團隊疑收宏福苑離世授權票　民建聯：絕不容忍違法行為

宏福苑大維修工程爭議，《香港01》早前獨家報道管理公司記錄會的授權票檔案中，至少3名黃碧嬌名單中的人，獲當時已離世的業主授權票，涉嫌虛假文書。記者多次向黃碧嬌查詢，未獲回應。民政事務總署轉交相關執法部門跟進。民建聯今天（27日）回覆《香港01》查詢時指由於政府已交執法部門作適當跟進，現階段不應有任何揣測，亦不作出回應。民建聯重申不會容忍任何違法行為，若有成員涉及違法，定必嚴肅及公允處理。



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01揭黃碧嬌團隊疑收離世授權票

《香港01》8月19日及24日接連獨家揭發，「授權黃碧嬌的單位」的131票名單，至少有三人獲得的授權票，業主早已離世。牽涉兩名業主，其中一名業主於2021年1月離世，另一名業主在2014年或之前離世。

宏福苑授權票調查｜黃碧嬌團隊收131票 有授權業主已離世11個月

涉事單位一直未辦理遺產繼承，及在土地註冊處更改業主名，因此在業主大會時未能授權他人投票。不過黃碧嬌名單中的人，卻在2021年12月及2024年1月兩次業主大會中，共獲三票「離世授權」。律師指涉嫌偽造、管有、行使虛假文書。

宏福苑授權票調查｜黃碧嬌團隊54人曝光 至少三人涉「離世授權」

《香港01》亦整理2019至2024年四次宏福苑業主大會的授權票檔案中，發現其中107戶四次都有簽授權票，疑為「鐵票」票倉；而四次大會中，舊法團獲授權票數目均遠高於新法團。

宏福苑授權票調查｜四次業主大會投票分析 新舊法團得授權票懸殊

民政總署：轉交執法部門跟進 警方：按既定程序跟進調查

《香港01》在報道刊出前，向民政事務總署查詢，大埔民政處表示，提交虛假的委任代表的文書或授權自然人通知屬刑事罪行。報道刊出後，民政事務總署周三（26日）回覆《香港01》指，就個別傳媒有關宏福苑業主大會授權票事宜的報道，民政事務總署已留意到有關情況，並已轉交相關執法部門作適當跟進。

警方表示，周三接獲相關部門轉介，會按既定程序跟進調查。

民建聯：絕不容忍違法行為 若成員涉違法必嚴肅公允處理

民建聯今天（27日）回覆《香港01》查詢時指由於政府已交執法部門作適當跟進，現階段不應有任何揣測，亦不作出回應。民建聯重申不會容忍任何違法行為，若有成員涉及違法，定必嚴肅及公允處理。

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