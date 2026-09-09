董建華逝世｜霍啟剛：董建華與爺爺霍英東患難與共　是偉大領導者

香港首任行政長官董建華9月8日離世，享年89歲。立法會議員（體育、演藝、文化及出版界功能界別）霍啟剛今（9日）發文悼念，形容董建華一生愛國愛港，為國家及香港發展作出了大量和重大的貢獻，對他而言，董建華不但是一位名垂青史的偉大領導者，更是相知相守的家族長輩。他又指，董建華與他的爺爺霍英東建立起歷經風雨、患難與共的深厚情誼，相互信任，這份超越歲月的真摯交情，是後輩心中最寶貴的財富。



立法會議員霍啟剛今（9日）發文悼念，形容董建華一生愛國愛港，為國家及香港發展作出了大量和重大的貢獻。（Facebook截圖）

霍啟剛表示，董建華一生愛國愛港，以「報效國家，服務香港」為己任，為國家及香港發展作出了大量和重大的貢獻，在香港回歸祖國的關鍵時刻，順利貫徹落實「一國兩制」方針與《基本法》，領導首屆特區政府開展新篇章，更帶領特區先後克服亞洲金融風暴和沙士疫情等挑戰。董建華亦是推動香港與內地全面加快融合、大力發展科技、大量增建房屋和開展環保工作的先驅。

香港首任行政長官董建華9月8日離世，享年89歲。（資料圖片）

他指，董建華於他而言不但是一位名垂青史的偉大領導者，更是相知相守的家族長輩。回首半個世紀，董建華與他的爺爺霍英東建立起歷經風雨、患難與共的深厚情誼。無論是在商業發展中彼此扶持，還是在政壇與社會事務上相知相惜，二人始終並肩作戰，相互信任，這份超越歲月的真摯交情，是他們後輩心中最寶貴的財富。

立法會議員霍啟剛 (資料圖片)

霍啟剛續說，在其成長與履職的歲月中，董建華亦如長輩般給他溫暖的關懷與諄諄教誨；當年在他的婚禮上也有幸獲得董建華致辭。他指對方的高瞻遠矚、寬厚仁德與長者風範，永遠值得他們學習，「願董先生一路好走，並向董夫人及家屬致以最誠摯的慰問」。