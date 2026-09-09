董建華逝世｜立法會全體議員哀悼　李慧琼讚揚胸懷家國　貢獻傑出

香港首任行政長官董建華9月8日逝世，享年89歲。立法會全體議員今日（9日）表示沉痛哀悼，並向董建華家人致以誠摯慰問。立法會主席李慧琼表示，董建華為香港在關鍵時刻平穩過渡及光榮回歸祖國寫下開創性歷史篇章，將秉持董建華「香港好，國家好；國家好，香港更好」的信念。



香港首任行政長官董建華9月8日逝世，享年89歲。（資料圖片）

李慧琼表示，董建華畢生愛國愛港、胸懷家國且勇於承擔，形容董建華竭誠領導香港特區順利成立，成功貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，並向國際社會說好香港故事，為香港在關鍵時刻平穩過渡及光榮回歸，寫下開創性歷史篇章，是「一國兩制」的傑出貢獻者。

李慧琼又指，董建華「心繫民生、以民為本」，在任內率領團隊沉著應對亞洲金融風暴及沙士疫情等嚴峻考驗，以香港和市民福祉為依歸，致力化解深層次問題和社會矛盾。同時高瞻遠矚，加強香港與內地經貿聯繫和協同發展，致力推動創新科技、教育、房屋及安老等政策，為香港長遠發展奠下堅實根基。

立法會主席李慧琼。（資料圖片／潘耀昇攝）

李慧琼最後讚揚董建華宅心仁厚、以理以德服人，對香港繁榮穩定和國家發展作出無私奉獻，功績卓著，其高風亮節與仁厚襟懷將長存市民心中，垂範後世。她續說，立法會全體議員將秉持董建華「香港好，國家好；國家好，香港更好」的信念，繼續發揮香港獨特優勢，貢獻國家。