董建華逝世｜麥美娟讚溫厚有擔當　憶競選辦工作出錯獲包容

香港首任行政長官董建華9月8日離世，享年89歲。民政及青年事務局局長麥美娟今日（9日）發文悼念，形容董建華是一位「十分親厚的長輩」，對其逝世深感哀痛，並讚揚他待人謙和、胸懷溝壑，在任內面對重重挑戰仍恪盡職守，是後輩學習的榜樣。



香港首任行政長官董建華2026年9月8日離世，享年89歲。（資料圖片）

麥美娟今日在社交媒體換上一幅有白花與燭光的黑白照作為頭像，並發文悼念董建華。她在文中憶述自己於2002年在董建華的競選辦公室工作了三個月，當時曾在工作上犯錯，心裡既驚又憂，惟董建華並無苛責，僅溫和提醒「下次小心點」，離場時更親切地道別，她指這份包容與溫厚讓她銘記至今、一生受用。

麥美娟的社交媒體帳號換上一幅有白花與燭光的黑白照作為頭像，並發文悼念董建華。（麥美娟Facebook截圖）

她又提到，選舉結束後董建華夫婦曾邀請競選辦員工到家中聚會，表達謝意，更特意安排員工出席宣誓就職典禮。麥美娟表示這些安排細心周到，至今想起依然感動。

至於二人最後一次會面，麥美娟指是在2020年初。當時董建華向她細說沙士疫情後籌劃經濟復甦及改善民生的歷程，她形容董建華談吐間毫無架子，如家中長輩般循循善誘。

麥美娟今日在社交媒體換上一幅有白花與燭光的黑白照作為頭像，並發文悼念董建華。（麥美娟Facebook截圖）

麥美娟最後形容董建華外表溫潤如玉、內心堅韌不拔，作為首任特首，當年面對重重政治挑戰及疫情困境，始終勇於擔當，其勇氣與堅持令人肅然起敬。她強調，董建華留下的風範與精神值得後輩學習，並將矢志繼續為「一國兩制」事業奮鬥，同時向董建華的夫人及家人致以深切慰問。