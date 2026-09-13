政・直說 EP3蔡傑銘｜兩任特首近臣受器重　敢接燙手山芋煉成高官

加快北部都會區建設，成為港府當前要務。舵手之一的創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘，去年十月受命以「香港速度」提速發展河套創科園區，更親身出任園區公司主席。他接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，首次透露首4幅截標的河套地皮獲5間公司投標，從事量子科技、AI、晶片行業，主要衡量標準是科企的技術含金量，「不只是做地主」。對於園區公司獲政府注資100億元作起始資金，不受審計署監管，他說，北都公司有年報和足夠的審核報告，按上市公司的規則去處理，強調公帑要小心和謹慎運用。



由特首秘書「四年三連升」至常任秘書長，敢接網約車、北都燙手山芋，蔡傑銘對於「官場Fit馬」或「救火隊」的稱號笑言是「大家太客氣」。29年前，蔡傑銘英國學有所成後回港投考AO政務主任，成為港府首批聘請的政務官。這名1991-92年傑出學生選舉得獎主，坐「官場直升機」成為50歲最年輕常秘，分享初心是服務市民。由03年沙士肆虐籌備增加「垃圾蟲」罰款至1,500元，到後來處理三跑，累積經驗希望令社會發展更好。



首談河套園AI晶片科企投標 高官舵手蔡傑銘拒只做地主

特首「心急如焚」的北部都會區建設如火如荼，被稱為官場「救火隊」的創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，披露八月底截標的四幅地皮，接獲從事AI、晶片、量子科技的5間企業競投，強調會側重科企的技術含金量批出地皮，「我們不只是做地主，不只是收租，更加著重長遠經濟產出」，而非單純地產項目，預料十一月左右評標完畢公布。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

他透露，面積相當於四個白石角科學園般大的河套園區，將有食肆、酒店配以展覽場地，屆時不只市民可以去「Staycation」，更重要是方便訪問學人、企業高管住宿，香港借鏡深圳南山、英國雅息特、美國北州的做法。他表示河套園區的跨境便利措施計劃擴大延伸至新田科技城，正待中央批准人流、物流、資金流、數據流的措施。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

蔡傑銘親解300億注資北都點監管？嚴防搶企業惡性競爭

北部都會區提速發展，當中預算案注資共300億予河套香港園區、新田科技城及洪水橋新發展區三間公司作為起始資金，希望吸引企業落戶和融資等，不受審計署審計。身兼河套園區主席的創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘，接受《香港01》節目《政・直說》專訪，親解坊間疑問300億注資北都的監管。他說，北都公司有年報和足夠的審核報告，按良好的公司管治，以至上市公司的規則去處理，並向立法會交代，「一分一毫當然都有管治的工作會去做，我亦都不擔心」，強調公帑要很小心和很謹慎運用。

針對坊間另一個關注數碼港、科學園、河套香港園區、新田科技城、洪水橋產業園公司，會否為了「搶企業」而惡性競爭推出各項優惠措施，令企業漁人得利，蔡傑銘派「定心丸」指他出任多間創科或北都相關公司的政府董事，會確保符合定位地分工合作招攬企業，與其他公司主席亦有溝通，相信不會出現惡性競爭，反而應該有少許良性競爭 ，令到大家的建設可以加快。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

最年輕常秘蔡傑銘四年三升 北都網約車幕後重臣談初心

政策局公務員系統最高把手常任秘書長，近年出現退休潮，解決「常秘荒」的計策之一，莫過於提拔有能之士。其中，被譽為「官場fit馬」的蔡傑銘，加入政府29年，曾調派到多個部門工作，處理沙士、三跑、疫情等，做過曾蔭權及李家超兩任特首近臣。四年間由特首私人秘書升至D6級特首辦常秘，再擢升為D8級運輸及物流局常秘，處理網約車合法化燙手山芋半年後破格接任創科局常秘，主責北都河套香港園區。

多年前，蔡傑銘（右）曾任運輸及房屋局副秘書長，（中）是時任港鐵主席馬時亨。（余俊亮攝）

蔡傑銘與特首李家超共事多年。（政府新聞處）

被問到如何看待「官場fit馬」或「救火隊」的稱號，他笑言是大家太客氣，解釋作為政務主任有正常調動，給予不同的挑戰，希望累積的經驗投入新工作時盡量做好，坦言「做公務、做政府，都希望見到社會發展，服務到市民」。他作為河套園區的舵手，明白北都對部分市民而言感覺比較遠，故此嘗試用形象化方式多解說，要求園區公司再做多一點，讓市民見得到，有助建立對園區的信心。