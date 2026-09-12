首談河套園AI晶片科企投標　高官舵手蔡傑銘拒只做地主｜政・直說

特首「心急如焚」的北部都會區建設如火如荼，被稱為官場「救火隊」的創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘，受命以「香港速度」提速發展河套創科園區，更親身出任園區公司主席。他接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，首次披露八月底截標的四幅地皮，接獲從事AI、晶片、量子科技的5間企業競投，強調會側重科企的技術含金量批出地皮，「我們不只是做地主，不只是收租，更加著重長遠經濟產出」，而非單純地產項目，預料十一月左右評標完畢公布。



他透露，面積相當於四個白石角科學園般大的河套園區，將有食肆、酒店配以展覽場地，屆時不只市民可以去「Staycation」，更重要是方便訪問學人、企業高管住宿，香港借鏡深圳南山、英國雅息特、美國北州的做法。他表示河套園區的跨境便利措施計劃擴大延伸至新田科技城，正待中央批准人流、物流、資金流、數據流的措施。



創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

蔡傑銘上任不足一年 河套建設如火如荼

位於深港邊境深圳河兩側的河套科技創新合作區，分為深圳園區及香港園區，希望憑藉「一河兩岸、一區兩園」優勢推動兩地創科合作發展，被視為是國家「十四五」規劃下大灣區四個重大合作平台之一。香港園區的舵手就是創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘，身兼園區董事會主席的他去年十月才上任，不足一年間園區建設如火如荼，6、7月先後推出共八幅土地招標，分別是創科用地及人才公寓地皮，正正回應特首李家超「心急如焚」的心情。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

首透露河套園四幅地5公司入標 科企從事AI、晶片、量子

首批四幅地8月31日截標，共接獲6份標書。蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，首次披露接獲從事AI、晶片、量子科技的5間企業競投，當中一組地皮是一塊創科地加一塊人才公寓地，另一組地皮也是一塊創科地加一塊人才公寓地，每一組地收到3份標書。換言之，有一間公司是同時競投兩組地皮。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

拒只做地主 側重科企「含金量」批地 11月評標完成

他形容反應比想像中好，強調會側重科企的技術含金量批出地皮，而非單純地產項目，連同加堆的第二批四幅地招標，預料十月中才會完成程序，預料十一月左右評標完畢後公布。今次入標的公司符合河套香港園區以至香港創科藍圖需要的科企類型，透過雙信封制形式，技術評分佔比較重高達七成，價格或地價僅佔三成，選出合適企業進駐。

我們不要只是做一個地主或者業主，我不要只是收租，更加著重長遠它有經濟的產出、合適的創科的元素、適合的產業提供就業機會，對我們香港的經濟發展、創科發展是有好處的，才會讓它成功得到土地。 蔡傑銘

蔡傑銘透露入標的公司都包括在內地從事先進前沿科技，部分與香港以至外國有聯繫，特別是資金或者技術方面，甚至可能是上市公司。被問到會否是近期熱爆的安徽合肥記憶體晶片製造商長鑫儲存（CXMT），他指現在未能透露入標者個別名稱。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

海外企業投資河套不積極？蔡傑銘：科學園、數碼港相若

對於坊間有說法指，海外企業對於河套的投資不積極，單看濕實驗樓租用企業分布，內地佔約51％，本地企業佔30％，其餘約14％為海外企業。蔡傑銘認為，河套香港園區對海外科企相當吸引，首先香港背靠祖國，其次聯通世界，再者「一國兩制」下行普通法及有知識產權保障。

某程度上海外科企的比例，我自己看譬如科學園也好、數碼港也好，其實都相類似，我覺得河套香港園區的吸引力是存在。 蔡傑銘

難談中央滿意進度否 希望早投產早投入

加快發展北都、河套亦是中央對香港的明確要求和期望，過去一年提速發展，被問到感覺中央是否感滿意發展進度，蔡傑銘坦言不敢說「上面」或大家滿不滿意，但我覺得速度都可以，因為本身目標2030年之前河套香港園區的第一期要有序落成，故此興建、招標等程序會壓縮，以求加快動工、早投產早投入，仍要加速推動硬件的建設。

河套園區設酒店、會展場地、食肆

蔡傑銘所說的硬件建設，包括引入商業地元素，如興建酒店、展覽場地等。被問到是否要興建多一個會展，他笑言不敢說建一個很大型、如灣仔會展或者亞博會的場地，但至少要有酒店展銷場地，稍後會做市場研究和檢視意向。「我相信暫時可能酒店裡面做都可以 ，不過都會看整體的發展，始終河套香港園區一二期加起來都是80多公頃，又不是真的很大，我都不可以樣樣這麼貪心。」

河套80多公頃是四個白石角科學園這麼大，可能有食肆，是否要有酒店招待外賓 或者科研機構，短期來港客人需要住，未必人才公寓適合他。 蔡傑銘

河套Staycation有得諗？

一般人聽到興建新酒店都會「雙眼發光」，思考是否可作旅遊用途，蔡傑銘表示「如果大家覺得河套Staycation都想看看，都未必不可以」，發展形式可以參考深圳南山的科學園、英國雅息特或美國北卡羅萊納州的科學園，都有類似酒店，甚至白石角科學園都有中大的酒店，數碼港附近都有酒店。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

已向中央部委提出跨境便利措施打通「四流」

打通「四流」是河套香港園區發揮潛力關鍵，即人流、物流、資金流、數據流，蔡傑銘已向中央部委提出跨境便利措施，「我們經常說要做試驗田，即是要做先行者。 」當中，包括明年中完工的深港跨河橋，讓兩地的科研人員自由流動。蔡傑銘表示目前工程進度相當良好，檢測樓已經建好平頂，亦有行人天橋連接至二號、三號樓，屆時會配合無感通關及白名單制度。至於白名單的詳情，暫時未能透露，有待兩地商討。

針對資金流方面，他說香港資金比較開放，但是對內地企業來說，投資香港屬於境外投資，有一定的規定。他與中央部委溝通，便利內地資金來港措施，「既然他是投資在河套香港園區，都是一個國家所需，亦都是我們願意見到的工作，都會看到他有沒有貢獻，在這方面的資金流動可不可以做得好一點」，已向內地提出建議，對方審視中。

數據和物流方面，較受關注是生物樣品，他說「這些要素來到香港，我要管得住，我不可以讓他由園區就這樣走出去，如尖沙咀這樣說吧」，故此香港一方會有園區數據中心或生命樣本庫安放數據，有把握不會到處走。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

河套便利措施可探討延伸至新田科技城

河套香港園區一旦獲批跨境便利措施，蔡傑銘希望除了做「試驗田」和「領頭羊」，亦想越做越好、越做越順、越做越多、越做越廣，「是否只是停在河套香港園區？新田科技城其實是河套香港園區的天然延伸，它都會有一些中轉化的工作，或者少量的量產化工作支援河套 ，這些是否能夠受益於這些政策，我們都希望再探討。」