蔡傑銘親解300億注資北都點監管？嚴防搶企業惡性競爭｜政・直說

北部都會區提速發展，當中預算案注資共300億予河套香港園區、新田科技城及洪水橋新發展區三間公司作為起始資金，希望吸引企業落戶和融資等，不受審計署審計。身兼河套園區主席的創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘，接受《香港01》節目《政・直說》專訪，親解坊間疑問300億注資北都的監管。他說，北都公司有年報和足夠的審核報告，按良好的公司管治，以至上市公司的規則去處理，並向立法會交代，「一分一毫當然都有管治的工作會去做，我亦都不擔心」，強調公帑要很小心和很謹慎運用。



針對坊間另一個關注數碼港、科學園、河套香港園區、新田科技城、洪水橋產業園公司，會否為了「搶企業」而惡性競爭推出各項優惠措施，令企業漁人得利，蔡傑銘派「定心丸」指他出任多間創科或北都相關公司的政府董事，會確保符合定位地分工合作招攬企業，與其他公司主席亦有溝通，相信不會出現惡性競爭，反而應該有少許良性競爭 ，令到大家的建設可以加快。



港深創新及科技園。（夏家朗攝）

300億注資河套、新田、洪水橋公司 不納入審計署監管

北部都會區是港府投資發展的重心，今年財政預算案提出撥款共300億，注資河套香港園區、新田科技城及洪水橋新發展區三間公司，每間各100億元作為起始資金。洪水橋和新田科技城產業園公司按《公司條例》成立，發展局的立場是產業園公司以市場模式運作，由於需要保留彈性，不宜納入審計署衡工量值監管。審計署認為如果機構是以公司形式運作，即資金來自市場的話，不納入審計，如市建局獲政府撥出啟動資金後，所有錢都是自己賺回來。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

蔡傑銘親解有審核報告、年報：一分一毫都有管治工作

本身是河套港深創新及科技園主席的蔡傑銘在《香港01》節目《政・直說》上表示，公帑要很小心和很謹慎運用，不論他擔任主席的河套港深創新及科技園公司主席，或者做董事的其他北都相關公司，都有一套良好的公司管治。他以發展比較成熟的數碼港和科學園為例，兩者都一定有足夠的審核報告，包括每年有年報，而河套香港園區公司 今年都會有年報，亦會參照良好的公司管治，以至上市公司的規則去處理，如審核報告和年報，並向立法會交代； 另一方面，他希望園區公司多宣傳和教育，讓大家見到成果。

一分一毫當然都有管治的工作會去做，我亦都不擔心，其實我在立法會經常匯報不同園區工作，財務的資料都很樂意去提供。 蔡傑銘

他說，公帑注資北都三間公司，希望既保留公司運作的彈性，而非政府部門的形式，同時間亦很同意要小心運用公帑或公共資源， 「就算有時不是錢，那些土地都是公共的資源，它是否運用得好、是否做得好，都是重點。」

不同園區提供優惠「搶企業」惡性競爭？

不論是河套香港園區、新田科技城及洪水橋新發展區，抑或已發展成熟的數碼港、科學園，都想提供優惠吸引企業落戶，外界有疑問如何嚴防「搶企業」惡性競爭，令企業漁人得利，公帑或資源受損。蔡傑銘表示，目前有機制確保多個園區公司合作暢順，認為應該有少許良性競爭 ，令到大家的建設可以加快，「追趕下做好一些工作，或者將一些好的經驗由一個園區帶去第二個園區，這個都有好處」，故此要確保分工合作。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

蔡傑銘出任多個園區公司董事派「定心丸」

其中一個確保分工合作的關鍵，是政府於相關創科公司都佔董事席位。蔡傑銘說自己本身在不同的園區出任政府董事，包括數碼港、科學園、河套香港園區、新田科技城、洪水橋產業園公司等，成為溝通橋樑。

我都是政府董事，我自己都有機會親身參與到幾間公司的運作，令到確保他們是不會說真的是惡性的競爭。 蔡傑銘

蔡傑銘表示，多個園區一心做好北都，料不會有惡性競爭。況且，各個園區本身有不同分工，河套香港園區比較著重跨境科研，科學園是一個相當完整的創科生態圈，綜合性用途比較好，數碼港增加算力部分，加上比較近中環，對於金融科技、Web3等較聚焦。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

至於新田科技城是河套園區的延伸，洪水橋產業園地理上可能在物流、先進建造業方面會發揮得更好，多個園區本身在招攬企業和資金方面有一定程度的分工，同時都會有合作的空間。