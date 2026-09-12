最年輕常秘蔡傑銘四年三升　北都網約車幕後重臣談初心｜政・直說

政策局公務員系統最高把手常任秘書長，近年出現退休潮，解決「常秘荒」的計策之一，莫過於提拔有能之士。其中，被譽為「官場fit馬」的蔡傑銘，四年間由特首私人秘書升至D6級特首辦常秘，再擢升為D8級運輸及物流局常秘，處理網約車合法化燙手山芋半年後破格接任創科局常秘，主責北都河套香港園區。



被問到如何看待「官場fit馬」或「救火隊」的稱號，他笑言是大家太客氣，解釋作為政務主任有正常調動，給予不同的挑戰，希望累積的經驗投入新工作時盡量做好，坦言「做公務、做政府，都希望見到社會發展，服務到市民」。他作為河套園區的舵手，明白北都對部分市民而言感覺比較遠，故此嘗試用形象化方式多解說，要求園區公司再做多一點，讓市民見得到，有助建立對園區的信心。



創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

最年輕常秘蔡傑銘四年三連升 北都、網約車「救火隊」

當以Google搜尋「蔡傑銘」的名字，彈出來的網民熱搜字，包括「蔡傑銘背景」、「蔡傑銘年齡」，激起不少市民對他的好奇心。這位被認為是「官場fit馬」的常任秘書長，曾經是兩任特首曾蔭權及李家超的秘書，50歲之齡登上政策局公務員系統最高把手常任秘書長，是近年升職速度較快的高級公務員，亦是目前最年輕的常秘，可以媲美2007年以47歲之齡升任發展局常秘、已退休多年的楊立門。

蔡傑銘近年獲委以重任，甚至有政界人士形容他是「救火隊」。皆因他去年4月升任運輸及物流局常任秘書長後，主責推動網約車合法化各項細節，包括落實發牌制度及網約車數量。當相關條例草案獲立法會通過後，剛處理燙手山芋的蔡傑銘，又迎來另一個「救火」的崗位，半年破格接任創新科技及工業局常秘，主責北都河套香港園區，更親身出任園區主席。落實北都發展，加速產業落地，是中央重視的項目，亦是港府近年提速發展的任務。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

蔡傑銘談初心希望社會發展 細數經歷沙士抗疫、三跑

上任創科局常秘近一年的蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，被問到如何看待「官場fit馬」或「救火隊」的稱號，他笑言是大家太客氣，解釋作為政務主任，政務的職系一般都是有正常崗位調動，對他而言調動不同的崗位就是給予不同的挑戰，亦希望用以往累積的經驗，投入在新的工作盡量做好建功。

蔡傑銘細數曾經在醫務衞生局工作應付疫情，早期沙士時亦任職食物環境衞生署。此外，曾在發展局負責土地開發，以至香港2030+的計劃；運輸方面的工作亦為人熟悉，如在民航處處理三跑或者空管等。他說，這些挑戰既是挑戰，亦是機遇，希望能夠將懂得的東西 盡量發揮得好。

坦白說做公務、做政府，都希望見到社會發展，見到部門做得好，希望服務到社會、服務到市民，希望我到目前為止這麼久以來都做得可以，繼續努力。 蔡傑銘

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

上任創科局近一年工作繁多 蔡傑銘：做AO預咗要忙啲

目前的工作在創新科技及工業局，上任近一年的他說工作繁多，形容很有挑戰性，因為要肩負起將香港經濟多元發展，由以往金融為主較著重的一個經濟體，希望有一個新的引擎發展創科，即「南金融北創科」的發展格局，慶幸過去一年工作有少許成果，譬如去年底 成功將河套香港園區開園開園，有一百間企業願意進駐園區，今年開始推地投標，令河套香港園區成為帶領北部都會區發展的領頭羊。

任職政務主任預了要忙一點，在不同的崗位有不同的工作要去面對，在創科裡面的確步伐不能慢，因為我們要真的做到香港速度。坦白說這個窗口期能夠給我們發展的時間都不多，世界地緣政治確實複雜，難得我們有平穩的空間。 蔡傑銘

他說，國家要求香港做國際的創科中心，發揮實力，譬如本地有五間世界八強大學，對吸引國際、內地人才都有吸引力，希望能夠將這些人才和科研的實力，轉為創科經濟引擎，相信目前有一些成果，但不能自滿，仍有很多工作要做。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇分享他出任出席的河套港深創新及科技園工作。（香港01）

改變官僚刻板看法 常秘出任河套園公司主席

蔡傑銘亦親自出任河套港深創新及科技園主席，有別於洪水橋產業園及新田科技城的主席都是由商界背景人士出任。被問到坊間可能對於公務員風格解讀為「少做少錯、不做不錯」，如何改變官僚刻板看法，執掌一間商業化的園區公司，他笑言希望自己沒有予人官僚之感，不過要一個公務員或者常任秘書長去做主席有一定的理由，因為河套香港園區涉及不少政策和制度的試驗，如跨境人流物流資金流的措施，由政府官員出任主席，能夠比較容易跟內地單位對口，很多時向公營或者官方單位爭取政策。

其次，他說自己曾經有在機管局、港鐵公司的工作經驗，相信能駕馭到和理解園區公司的運作，配以良好的管理團隊合作做好。他說各個園區主席都有很多溝通，並不擔心來自不同背景的人士執掌會有不一致的發展方向和風格。

港深創新及科技園。（夏家朗攝）

鞭策多解說拉近市民與北都距離感：讓市民見得到

訪問中，蔡傑銘以形象化的表達方式，嘗試向市民解釋何為河套園區，如將其比較為相當於四個白石角科學園般。畢竟對一般市民而言，或對北都的掌握比較陌生，可能流於新聞片上看到的草地或棕地。他同意解說上要做得更多，如一直強調創科政策全民AI，又或者科學園和數碼港都做很多科普的工作，相信有幫助。他說，北都地理位置較遠，作為河套香港園區主席，他希望做領頭羊，鞭策多一點。

我要求了園區公司需要再做多一點，讓市民見得到。你看到原來河套香港園區對面河就是深圳，發展得很好，我們自己都發展得很好，既有附近的保育做得好之餘，你會見到很多綠油油的地方。 蔡傑銘

蔡傑銘相信讓社會多有形象化的理解，有助建立對園區的信心，亦讓企業見到生氣勃勃，這方面的工作會繼續做好一點。