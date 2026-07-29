京城「收風」打聽高官表現　三人獲認可是「潛力股」｜政圈風聲

距離特區政府換屆不足一年，以往有意問鼎寶座的各路人馬也提前一年準備熱身，或者觀察官場人事變動可看出端倪。不過，近年趨平靜，幾乎去到最後一刻「黑馬」才冒出。去年立法會選舉前夕，傳出港府有份評價現任議員表現；如今到港府換屆前夕，據了解角色調轉，開始有「收風人」向人大、政協、立法會議員打聽對現任問責官員表現的看法，除了品評工作出眾或不濟者，亦了解有沒有「潛力股」可以加入熱廚房。綜合多名政界中人的看法，三名司長之中，律政司司長林定國較多人提起，局長之中有人點名認可孫玉菡、羅淑佩、麥美娟等的執行能力，已在熱廚房的他們可能都是另一種「潛力股」。



「收風人」打聽局長表現

回歸以來，沒有一名特首能做足兩屆共十年，最長的董建華出任七年半，所謂「十年魔咒」。被視為一國兩制模範的澳門，也結束特首連任的「傳統」，賀一誠只做一屆特首便換人。港府明年換屆，近期多名高官接受傳媒專訪時，都被問到對過渡至下屆政府的看法，關心香港的部門自然也想了解外界對港府的評價。「收風人」一如以往無前設之下，個別約見政界人士，包括人大、政協、立法會議員對現屆特區政府官員表現的意見。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

以往，試過由更高級別部門派人南下收風，本月88名立法會議員上京成為有關方面的「收風」契機。據了解，他們都想了解議員如何看待本屆立法會的表現，亦希望議員品評同僚的表現，以及本屆立法會與上屆之異同。

同時，「收風人」亦希望議員開心見誠談及對局長的看法，不論是表現出眾或不濟的，都歡迎提出人選供考慮。有人坦白道出，亦有人「留一線」，但評論好壞少不免涉及舉出事例，包括行政主導之下官員對待立法會議員的態度、面對負面事件時的處理手法、危機管理能力等。

三局長執行能力獲認可

綜合民生事務或政策執行能力獲政圈好評的局長，包括勞工及福利局局長孫玉菡、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟等。一場宏福苑火災，足以改變官運，有議員亦參考事件的處理能力作點評。交流範圍廣闊，被點評的不止現屆政府官員，還有有能力、有潛質更上一層樓的議員人選。

2022年特首選舉。（李澤彤攝）

特首選舉的啟示

特首選舉明年換屆，據聞「收風人」亦趁機對明年特首選舉的意見。有資深政界人士對68歲的現任特首李家超連任看高一線，一來回歸以來從無特首做滿兩屆，二來「由亂到治」表現有功，三來難找處理香港複雜形勢的替代人選。

觀乎回歸後五名特首之中有三人都是由司長「升級」。71歲的財政司司長陳茂波在本屆政府上任前曾是大熱「升級」人選。67歲的政務司司長陳國基亦是議員的心水之一。58歲的律政司司長林定國近期獲政界看高一線，最近他被美國撤銷制裁，亦是剔除名單之中的唯一一名問責高官。有議員認為他同樣可以擔當增強香港與國際交往合作、發揮「內聯外通」的角色。

不過有政圈中人認為，儘管「收風人」四出打聽，但現階段判斷特首寶座最終花落誰家，實屬言之尚早，事關現時距離明年換屆選舉，仍有一段不短的時間，有關方面只是廣泛性「收風」，已更好掌握民情民意，對明年選舉未必能起「決定性」的作用，料踏入年底才是特首「跑馬仔」的「戲肉」。「政治一日都嫌長」，即使現階段選情看漲，最終能否跑出亦是未知之數，始終特首寶座由誰來坐都要看中央的整體布局，以及對港路線的研判。