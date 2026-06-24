被問會否想更上一層樓？林定國：同買六合彩冇乜分別　無認真去諗

現屆政府上任近四年，明年換屆。律政司司長林定國接受訪問時，被問到未來會否爭取留任，或更上一層樓，他表示目前思考這個問題沒意思，「或者冇認真去諗呢個問題」，目前想專心手上工作，「大家都不知聽日、後日發生咩事。同買六合彩冇乜分別。」他不評論任內工作表現，笑言「老鼠跌落天秤，不要自己秤自己」。



現屆政府上任近四年，明年換屆。律政司司長林定國接受訪問。

歷屆政府司長事途被看高一線

尚餘一年特區政府換屆，過往提前一年官場會出現異動，例如上屆政府最後一年，李家超由保安局局長升任政務司司長，最後一如預期成為今屆政府行政長官。七一回歸在即，現屆政府至今未有人事變動。由曾蔭權、曾俊華、林鄭月娥到李家超，歷屆政府的三名司長事途，一般而言都被政圈看高一線。

林定國指港府會密切留意新興領域會否出現潛在的國安風險。（廖雁雄攝）

想更上一層樓？林定國稱難評論：同買六合彩冇乜分別

林定國接受上任四周年專訪時，三度被間接或直接地問到是否有意留任或更上一層樓，他說，現在真的是想專心去做好自己工作。

未來的事情，大家都不知聽日、後日發生甚麼事，不是自己可以在此刻有充分理由，或者做任何估計，同買六合彩冇乜分別。 林定國

現屆政府上任近四年，明年換屆。律政司司長林定國接受訪問。

林定國：冇認真去諗呢個問題

林定國說，目前唯一想認真去做好的，是於政府換屆前做好手上所有工作，不會思考無謂的事情。

主觀意願，冇乜呢個諗法，或者我冇認真去諗呢個問題，因為冇意思嘅，我唔諗一啲喺呢個階段，我唔覺得係一個有意思嘅問題。 林定國

現屆政府上任近四年，明年換屆。律政司司長林定國接受訪問。

林定國不評論工作表現：老鼠跌落天秤，不要自己秤自己

林定國不評論自己工作表現，因客觀評價應該是別人給的，而非自己給自己，現在只是「希望做好份工」。