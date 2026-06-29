上任四周年｜會否更上一層樓？　陳國基：猜測未來不如專注當下

後日（7月1日）是香港回歸29周年，亦是本屆政府就任四周年，政務司司長陳國基接受傳媒訪問時表示，過去四年，特區政府在行政長官李家超帶領下做大量實事，包括基本法23條立法、規管網約車等較難、較敏感事務。



明年就是政府換屆之年，被問及會否期待特首選舉有競爭，以及會否想競逐，陳國基指，一年任期在政治上是非常長的時間，當前最重的是先做好自己本份，交好功課給市民。



2022年7月1日，陳國基率領一眾司長、副司長、局長及各紀律部隊首長宣誓。（資料圖片)

陳國基：全體官員與特首上下一心 分工合作做好本份

陳國基接受多個傳媒訪問時表示，本港多項國際指標持續向好，反映政府工作成果。他形容，目前所有主要官員與特首關係非常好，「上下一心、分工合作做好自己的本份」。

現年67歲的陳國基曾擔任入境處處長、特首辦主任等職務，四年前開始擔任政務司司長。過往幾任政務司司長都有機會競逐特首職位，陳國基亦被問及是否有想過「更上一層樓」。他回答稱，一年時間無論是在政府工作，還是政治層面上都是「非常長的時間」，現在最重要的是做好自己本份，向市民「交好功課」才是最重要的。

港澳事務辦公室主任夏寶龍6月16日在李家超、陳國基等官員陪同下，到訪洪水橋╱厦村新發展區社區聯絡中心，聽取發展局局長甯漢豪匯報有關該新發展區的規劃和建設情況。（政府新聞處圖片）

一年來說，無論是政府還是政治，係非常非常長的時間，現在我想大家還是做好自己本分，其他嘢都無乜點諗，老實說，你叫我猜測未來，不如關注當下啦。 政務司司長陳國基

議員質疑官員「反駁成風」 陳國基：討論有不同意見很正常

香港奉行行政主導，政府經常強調行政立法良性互動，但近月議會內部對部分官員「反駁的強硬作風頗有微言。陳國基認為，討論時有反對意見很正常。他表明，政府並非期望立法會議員「一個問題都沒有、一句不同意的聲音都沒有」。

有時官員思考的未必與廣大市民思考的一樣，經過立法會討論會達致更貼地、更貼近市民的政策。過程中，討論者就當然有不同意見，全部一樣意見就不是討論，這叫做支持。 政務司司長陳國基

2月27日，立法會舉行新春午宴，行政長官李家超（左五）與立法會主席李慧琼（左四），聯同三名司長陳國基（左三）、陳茂波（右三）、林定國（左一），以及立法會內會主席兼總協調人陳振英、財委會主席吳永嘉、另一總協調人吳秋北，以及立法會秘書長衞碧瑤祝酒。（立法會主席facebook）

兩部門首長公開招聘 陳國基：非排斥政務官亦無意常態化

政府早前破天荒公開招聘兩個一向由首長級甲級政務官出任的高官崗位，同樣來自警隊的謝振中與袁旭健分別掌管新聞處與食環署。陳國基表示，公開招聘並非排斥政務官，亦沒有計劃常態化。他強調，招聘程序公平開放，兩個職均由警隊出身人士出任純屬巧合。