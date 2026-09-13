董建華逝世｜譚耀宗稱具高度智慧　沙士後爭取自由行煞停經濟下滑

本港首任行政長官董建華上周二（9月8日）病逝，曾在董建華時期擔任行政會議成員的全國港澳研究會顧問譚耀宗表示，對其離世深感惋惜。他憶述，董建華上任時，本港剛實施「一國兩制」，全世界無經驗可循，認為董建華面對的難題相當大，需要高度智慧和能力才能克服。他又指，董建華在本港經歷亞洲金融風暴及「沙士」I（SARS）疫情後，向中央爭取落實「自由行」及簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），煞停本港經濟下滑。



全國人大前常委譚耀宗表示，愛國愛港只是基本要求，惟作為立法會議員應該要有能力協助特區政府，做好治理工作，改善施政。（資料圖片/歐嘉樂攝）

譚耀宗：香港面臨重大事件時 董建華挺身而出

譚耀宗表示，每逢香港面臨重大事件，董建華都會挺身而出，例如2014年「佔中」事件，董建華成立「團結香港基金」，希望凝聚各方力量解決社會問題。他又指，董建華在本港經歷亞洲金融風暴及沙士疫情後，向中央爭取落實「自由行」政策及簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，煞停本港經濟下滑。

梁愛詩：董建華顧及反對派 行事透明

曾在董建華時期擔任律政司司長的梁愛詩，亦稱當年有市民未能接受香港回歸，不少人對「一國兩制」信心不足，但董非常顧及當時的反對派，行事透明，即使面對即使是人大釋法等機密大事，都會提前一至兩星期諮詢反對派。

羅范椒芬：董建華沒階級觀念 具親和力

曾任教育統籌局局長的羅范椒芬則稱，董建華重視本港教育，即使當年政府需要削減開支，亦沒有減教育資源。她又指董建華具親和力，沒有階級觀念，亦不會因政見不同而不和，民主黨派中亦有很多人都敬重董建華。