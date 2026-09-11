董建華逝世｜陳美寶讚推動香港航運發展　辦公室放合照銘記教誨

首任行政長官、全國政協原副主席董建華周二（9月8日）與世長辭，享年89歲。運輸及物流局局長陳美寶今日（9月11日）在一個論壇上致辭時，稱讚董建華家族對推動推動香港航運發展上舉足輕重。她表示，有前人種樹，特區政府亦不能停步。會繼續推動智慧與綠色物流，為香港物流業寫下下一個五十年的輝煌篇章。



運輸及物流局局長陳美寶在辦公室擺放自己擔任行行會議秘書期間，與時任行政長官董建華及一眾行會成員的合照。（運輸及物流局facebook）

陳美寶：董建華家族對香港航運發展舉足輕重

是陳美寶出席香港付貨人協會舉辦的「Shippers’ Forum 2026」。她表示，今年是香港付貨人協會成立五十周年，協會一直是推動香港成為國際物流樞紐的重要支柱，而物流與航運關係密不可分，回顧香港航運及物流業的發展，不能忘記前人開拓的基石。

董建華家族企業東方海外是國際知名的航運與物流企業。陳美寶提到，無論是董建華個人還是其家族，對推動香港航運發展上舉足輕重，而有前人種樹，特區政府亦不能停步。

堅持「質量」及「服務增值」 推動智慧及綠色物流

她表示，會繼續與業界並肩作戰，堅持以「質量」及「服務增值」取勝，推動智慧與綠色物流，包括於洪水橋/厦村新發展區預留 32 公頃物流用地，推動自動化倉儲及綠色設施；利用港口社區系統以及不同的資助計劃；同時參與金管局 Project CargoX，運用貨運數據優化貿易融資，提升香港作為轉運樞紐的吸引力。

運輸及物流局局長陳美寶出席香港付貨人協會舉辦的論壇。（運輸及物流局facebook）

展望未來，陳美寶稱，政府將於即將公布的五年規劃及 2026 年《施政報告》中推出更多前瞻性措施。我們期待繼續與香港付貨人協會攜手，為香港物流業寫下下一個五十年的輝煌篇章。

首任行政長官、全國政協原副主席董建華周二（9月8日）與世長辭。（資料圖片）

董建華做特首時 陳美賓擔任行政會議秘書

陳美寶在致辭中還分享了她與董建華的回憶，指董建華擔任特首時，她是行政會議秘書，辦公室內至今仍放着一張當時的合照。她回憶道，董建華為人仁慈與大度，笑容溫暖，並不斷鼓勵身邊所有人要致力服務香港的點滴，所有教晦，她猶記心中。