董建華逝世｜曾俊華形容具遠見、敢觸碰難題　讚力守特首角色尊嚴

香港首任行政長官董建華上周二（8日）病逝，享年89歲。1998年受董建華邀請出任海關關長的前財政司司長曾俊華在社交媒體發文，形容董先生具遠見，敢於觸碰「老大難」問題，但因為運氣不佳，「未及扭舵調整轉向」，又認為其努力不應被抹煞。



本港首任行政長官董建華上周二（9月8日）病逝，享年89歲。（Reuters）

2003年8月4日，曾俊華（左一）接任工商及科技局局長，他在宣布任命的記者會與時任特首董建華（中）握手。（政府新聞處圖片）

曾俊華今日（13日）在社交媒體發文，指董建華出任特首前，多年來經營家族航運業務，因而擁有廣闊的國際視野同人脈關係，形容他是相當有遠見的人。他又指，董建華上任之初敢於觸碰樓價過高、香港經濟未夠多元化的「老大難」問題，提出八萬五建屋目標、發展創新科技，惟在新舊權力交替下，未能夠充分推動及執行上述重大政策。

曾俊華又認為，董建華運氣不佳，任內接連遇上亞洲金融風暴、禽流感、沙士，「作為特區政府呢艘巨艦嘅總舵手，喺某啲時候，未及扭舵調整轉向，結果承受巨浪狂風嘅衝擊」。但他認為董建華在任時，已盡力充分落實「一國兩制」、「港人治港」，同時堅守香港特區行政長官的尊嚴，「佢喺呢方面嘅努力，唔應該被抹煞。」

曾俊華又表示，自己在特區政府的主要官員生涯，始於1998年董建華邀請他出任海關關長，之後曾出任規劃地政局局長、工商及科技局局長等，形容改變了他「人生的下半場」。