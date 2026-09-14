大律師公會贊助國際法律會議　推廣香港普通法制度

撰文：文維廣
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香港大律師公會代表團今日（9月14日）到訪韓國首爾，出席第39屆亞洲律師協會（LAWASIA）年度會議。公會主席毛樂禮表示，大律師公會作為今次年會的贊助機構，一直以香港的法律專業團體代表的身份，積極支持國際法律團體舉辦的交流活動，致力促進不同司法管轄區之間的聯繫、對話與合作，共同探討法律專業在全球新形勢下所面對的機遇。

大律師公會代表團出席出席第39屆亞洲律師協會（LAWASIA）年度會議。

今年會議以「全球新秩序：挑戰與展望」為主題，由亞洲律師協會與大韓辯護士協會（Korean Bar Association）合辦，大律師公會執委會委員陳志剛將於明日擔任模擬法庭評審，前名譽秘書及財政嚴永錚，以及新晉常委會財政譚明德亦會出席各場研討會，與全球各地法律團體領袖、法官及司法界人士，共同探討家事法、商業法、環境法、替代性爭議解決機制等等多年領域的法律發展，及推廣香港的普通法制度。

毛樂禮表示，贊助、參與、發言及擔任評審，是「出心、出力及出資源」地全方位體現香港大律師公會對會議的重視。

大律師公會是亞洲律師協會的理事會成員之一，公會一直積極參與亞洲律師協會的政策制定。陳志剛將代表公會在年會期間將出席理事會會議，與來自超過40個司法管轄區的法律團體代表，共同討論亞太區內法律界關注的重大議題。

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