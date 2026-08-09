大律師公會中學生辯論賽　毛樂禮：辯論法律議題助鞏固法治觀念

香港大律師公會年度中學生辯論比賽，昨日（8日）下午在高等法院舉行總決賽，英文組冠軍由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學奪得，隊員兼得最佳辯論員獎項；中文組由聖若瑟書院奪魁，嘉諾撒聖方濟各書院辯論隊隊員則獲頒最佳辯論員獎項。公會主席毛樂禮擔任英文組評審之一，他留意到有學校派出初中學生參與，相信同學自小就法律議題辯論，有助他們多角度思考，培養法治觀念。



香港大律師公會年度中學生辯論比賽，昨日（8日）下午在高等法院舉行總決賽。

大律師公會的中學生辯論比賽在2004年首次舉辦，辯題全部聚焦法律議題，提供機會讓中學生剖析法律題目與概念，磨練訟辯技巧。今屆賽事共有30家學校參與，中文組兩強隊伍分別為聖若瑟書院及嘉諾撒聖方濟各書院，由高等法院原訟法庭法官游德康、區域法院法官羅麗萍，以及大律師公會名譽秘書及財政王永愷擔任評審。英文組兩強隊伍為拔萃男書院及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，評判包括高等法院原訟法庭暫委法官周昭雯、區域法院法官梁國安，及毛樂禮。

香港大律師公會年度中學生辯論比賽，昨日（8日）下午在高等法院舉行總決賽。

毛樂禮讚賞決賽隊伍表現出色，表現不相伯仲，各隊的資料搜集功夫紥實，更能化繁為簡，梳理議題，鼓勵他們將來投身大律師行列。王永愷指同學論據準備充足且活用例子說明，足見本地學校水平之高，有助培育本地新一代法律人才。

香港大律師公會

大律師公會新晉大律師常委會主席鄧天麟表示，公會會繼續推展法治教育相關工作，例如派出新晉大律師參與中學活動，講解香港法律制度及大律師行業等，又預告第四屆新晉大律師國際會議料在第四季舉行，有意邀請不同司法管轄區及法律團體代表參與交流。