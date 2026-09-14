施政報告前瞻｜有指擬推措施減北都建設成本　交代大學城分區規劃

【施政報告2026】行政長官李家超將於周三（16日）發表香港首份五年規劃及本屆政府任期內最後一份《施政報告》，北都發展將會佔大篇幅。《大公報》引述消息提到，政府擬公布北都大學城進一步分區發展規劃，亦計劃就北都發展推出精簡程序等措施，減省發展時間和成本。



洪水橋╱厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

北都建設佔《施政報告》大篇幅 將公布大學城分區發展規劃

此外，《大公文匯》引述消息指，加快北都建設是施政報告的重點，會佔較大篇幅，《施政報告》將公布北都大學城進一步分區發展規劃，以大學推動北都建設，以創新科技引領產業發展，並推動跨學院產學研合作；同時推出精簡程序等措施，減省發展時間和成本，並改善交通、居住等周邊配套，打造宜居宜業宜遊的北都。

《明報》則提到，政府為加快北都發展，透過不同方式減低成本，包括簡化程序、減低土地成本低，正研究於北都引入輸入外勞模式，惟由於議題具爭議性，需與勞工界討論，料不會納入施政報告當中。

新田科技城構想圖。(發展局圖片)

報道提到，《施政報告》會有專門篇章聚焦「維護國家安全」，以回應坊間「可聚焦發展而放下安全」的講法，兼顧發展與安全的思維將貫穿政府施政理念和不同措施。另外，AI將會是《施政報告》中出現最多的關鍵字，政府將提出深化AI在不同方面的應用，面對AI發展衍生出來的罪案、知識產權受損等，政府將推出風險治理策略和行動，減少罪案發生。