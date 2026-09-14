施政報告．五年規劃｜THEi打造「一五」襟章　第二年設計領呔絲巾

【施政報告2026/一五規劃】特首李家超本周三（16日）發表《香港第一個五年規劃》及本屆政府任期內最後一份《施政報告》，當日他將佩戴由香港高等教育科技學院（THEi高科院）師生設計的領呔、絲巾和襟章，其中襟章寫有「一五」，是代表《香港第一個五年規劃》。綠色領呔和絲巾的設計靈感則源自北部都會區的科技發展，這也是THEi高科院連續第二年，為李家超及其團隊於宣讀《施政報告》時設計領呔和絲巾系列。



《香港第一個五年規劃》團隊襟章、《施政報告》領呔及絲巾由THEi高科院時裝設計（榮譽）文學士課程的師生設計。圖為設計團隊成員，左起：陳子謙、李翠珊、陳美行、張潔敏；右二為THEi高科院設計及建築學系助理教授張玲。（THEi提供）

特首李家超於本周三（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內第五份《施政報告》。李家超透露當日將佩戴由香港高等教育科技學院（THEi)）師生設計的領呔、絲巾和襟章。（李家超 Facebook 影片截圖）

校長劉建德：透過官產學研協作 學生轉化概念為實體作品

THEi高科院校長劉建德教授表示，院校連續兩年獲邀參與此項具標誌性的官方設計任務，不僅高度肯定THEi高科院的學術實力，更為時裝業界輸送「新血」。透過「官產學研」的深度協作，學生能親身將設計概念轉化為實體作品，將創新設計與技術注入市場，為本港時裝產業的永續發展提供長遠動力。

THEi高科院設計及建築學系助理教授張玲亦指出，本次創作吸取了去年的成功經驗並結合業界支持，成功將北部都會區的前瞻性教育佈局，以及廣納全球精英人才的兩大宏觀宏圖轉化為工藝上乘的成品。這不僅充分體現了THEi高科院堅持「實戰導向」的卓越教學成果，更強有力地證明了院校學生擁有駕馭高規格、高難度頂級項目的專業實力。

《香港第一個五年規劃》團隊襟章以藍色為主調，並融合中文字「一」及「五」。雙正方相疊寓意香港匯聚社會四面八方的資源與多元人才，積極發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在國際舞台上綻放光芒，邁向繁榮五年新篇章。（THEi提供）

領呔名為「萬薈凝光」。設計中縱橫交織的科技紋路，象徵內聯外通，同時互聯互通;人才、教育與產業於此深度協同，共同驅動這部生生不息的智慧引擎，開創香港璀璨未來。（THEi提供）

絲巾名為「啟航薈萃」，設計以北部都會區的人才發展為靈感，將環環相扣的繩結與交錯的絲帶巧妙融入其中，寓意團結一心、凝聚力量。（THEi提供）

時裝設計文學士課程師生手筆 融入北部都會區等元素

《香港第一個五年規劃》團隊襟章由THEi高科院時裝設計（榮譽）文學士課程的師生團隊打造，以藍色為主調，並融合中文字「一」及「五」。雙正方相疊寓意香港匯聚社會四面八方的資源與多元人才，積極發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。

適逢《施政報告2026》同日公布，THEi高科院利用團隊襟章的設計元素，一脈相承地分別設計出名為「萬薈凝光」與「啟航薈萃」的領呔和絲巾。作品以生機與繁榮的綠色主調，蘊含人才、創新、科技及聯通內外的寓意。設計以北部都會區為主軸，象徵將有不同背景的人才在此相遇，就像無數個齒輪相互咬合。創科與金融思維匯聚，文化與科技深度共鳴。

關於THEi高科院時裝設計（榮譽）文學士課程課程旨在培養學生的國際視野與市場觸覺，提升產品設計、創新研發與時裝管理實務能力。課程因應業界最新趨勢，特設時裝設計及時裝管理分流科及專修科，涵蓋時裝配飾設計、毛衣設計、專科時裝設計、時裝零售、時裝傳媒，拓展多元就業機會，助學生在快速發展的全球及中國時裝市場中脫穎而出。