董建華逝世｜參考安子介、霍英東規格 當年尊重香港習俗設扶靈
全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華9月8日逝世，治喪委員會早前公布，董建華周六（9月19日）設靈，周日（9月20日）公祭。董建華是第三位離世、香港的「國家領導人」，前兩位亦是全國政協前副主席，分別是2000年逝世的安子介和2006年逝世的霍英東。安子介和霍英東的治喪委員會，由當時的全國政協第一副主席葉選平、王忠禹擔任主任委員，並致悼詞。
以往「黨和國家領導人」喪禮，一般在北京或內地所在省市舉行，不設扶靈，但安子介和霍英東的喪禮，均尊重香港的習慣，由香港和內地政經界知名人士扶靈。
安子介是浙江定海人士，1912年出生於上海，1930年代曾到香港一間進出口公司任職，抗戰時期到陪都重慶，曾任職國民政府中央信託局。1949年國共內戰後，安子介到香港定居，曾與周文軒、唐翔千（唐英年父親）創辦華南染廠、中南紡織廠，做過南聯實業董事局主席，以及邵氏兄弟、電視廣播有限公司、上海商業銀行、和記黃埔的董事。
安子介在前港督麥理浩時代，以工業家身份從政，1970年至1974年擔任香港立法局非官守議員，1974年至1978年擔任香港行政局非官守議員。安子介在1982年開始受到中方器重，獲時任總理趙紫陽邀請，到北京與中央領導人會晤，並曾擔任《基本法》起草委員會副主任、預委會副主任和籌委會副主任，於1983年開始擔任全國政協常委，1993年起擔任全國政協副主席，成為「國家領導人」，直至在2000年6月3日在政協副主席任內、於香港病逝，享年88歲。
安子介是香港第一位逝世的「國家領導人」，悼念式按照國家領導人的規格，同時結合香港的風俗習慣舉行，與內地不同的，是設有扶靈儀式。
安子介扶靈名單有十人，均為香港和內地政界高層，以及他的生前友好。分別為：
・霍英東（時任全國政協副主席）
・董建華（時任香港行政長官）
・鄭萬通（時任全國政協秘書長）
・廖暉（時任國務院港澳辦主任）
・姜恩柱（時任香港中聯辦主任）
・馬毓真（時任外交部駐香港特派員公署特派員）
・邵逸夫（電視廣播有限公司創辦人）
・周文軒（南聯實業創辦人）
・史寶楚（時任香港上海商業銀行董事長）
・梁振英（時任香港行政會議非官守議員召集人）
喪禮在香港殯儀館舉行。靈堂中間掛著寫上「沉痛悼念安子介先生」的橫幅﹐及安老的彩色遺照﹐前面是妻子及子女敬送的花牌。當時的國家領導人、中共中央政治局常委江澤民、李鵬、朱鎔基、李瑞環、胡錦濤、尉健行、李嵐清，均有致送花圈。
主持儀式的是治喪委員會主任、時任全國政協第一副主席葉選平，他是元帥葉劍英的長子，曾任廣東省省長。葉選平負責致悼詞，表揚安子介各方面的成就﹐形容安子介為「知名實業家」､「著名愛國人士」及「著名的語言文字學家」。
行政會議召集人梁振英主持公祭。金銅色的楠木棺上蓋上國旗﹐由霍英東､行政長官董建華､全國政協秘書長鄭萬通等扶靈。靈車在警方護送下﹐駛往深圳大鵬灣華僑永久墓地安葬﹐長眠在元配妻子葉紉荃身旁。
1923年在香港出生的霍英東，原籍廣東番禺，曾就讀皇仁書院，1950年代協助中國大陸運送禁運物資，亦涉足香港地產、澳門博彩業，與何鴻燊一同創立澳門旅遊娛樂。改革開放之後到內地經商，開設廣州白天鵝賓館，是內地第一間五星級酒店，1987年開始開發廣州南沙。
霍英東1980年當選全國政協委員，1988年成為全國人大常委，1993年成為全國政協副主席，躋身「國家領導人」。
2006年10月28日，霍英東在北京協和醫院病逝，遺體之後移送香港，11月7日舉殯。
霍英東的喪禮參考安子介的規格，時任全國政協第一副主席王忠禹擔任治喪委員會主任。
扶靈名單包括：
・董建華（時任全國政協副主席）
・許仕仁（時任署理行政長官）
・鄭萬通（時任全國政協秘書長）
・高祀仁（時任香港中聯辦主任）
・何鴻燊（時任全國政協常委、澳娛董事）
・曾憲梓（時任全國人大常委）
・朱維群（時任中央統戰部副部長）
・陳佐洱（時任國務院港澳辦副主任）
・李兆基（時任恒基兆業主席）
・朱經武（時任香港科大校長）
霍英東靈柩以國家領導人規格舉殯，靈柩蓋上國旗，靈堂格調清雅，靈堂正上方懸掛着「沉痛悼念霍英東先生」的橫幅，下方是霍英東的遺像。靈堂擺放了胡錦濤、江澤民、吳邦國、溫家寶、賈慶林等國家領導人和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協等中央機構致送的花圈。
專程來港的還包括時任全國政協副主席、國務院港澳辦主任廖暉，時任全國政協副主席、中共中央統戰部部長劉延東，時任全國政協秘書長鄭萬通。主持儀式的是時任全國政協副主席董建華。
時任香港行政長官曾蔭權，因早已安排到歐洲外訪，無親自出席霍英東喪禮，但此前已到霍家大宅登門慰問家屬。
全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華9月8日逝世，治喪委員會早前公布，董建華周六（9月19日）設靈，周日（9月20日）公祭。
與安子介、霍英東的治喪委員會一樣，董建華治喪委員會主任委員是全國政協第一副主席擔任。不過現任全國政協第一副主席石泰峰，身兼中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央組織部部長。
而2000年的全國政協第一副主席葉選平，當時已卸任中共中央委員，他是元帥葉劍英之子，曾任廣東省省長，與港澳關係友好，亦多次用廣東話接受傳媒訪問。
2006年的全國政協第一副主席王忠禹，亦已卸任中共中央委員，他曾在朱鎔基內閣擔任國務委員兼國務院秘書長。