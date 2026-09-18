董建華逝世｜參考安子介、霍英東規格　當年尊重香港習俗設扶靈

全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華9月8日逝世，治喪委員會早前公布，董建華周六（9月19日）設靈，周日（9月20日）公祭。董建華是第三位離世、香港的「國家領導人」，前兩位亦是全國政協前副主席，分別是2000年逝世的安子介和2006年逝世的霍英東。安子介和霍英東的治喪委員會，由當時的全國政協第一副主席葉選平、王忠禹擔任主任委員，並致悼詞。

以往「黨和國家領導人」喪禮，一般在北京或內地所在省市舉行，不設扶靈，但安子介和霍英東的喪禮，均尊重香港的習慣，由香港和內地政經界知名人士扶靈。



2000年6月12日，已故中國人民政治協商會議第九屆全國委員會副主席安子介的喪禮，在香港殯儀館舉行。（政府新聞處圖片）

安子介是浙江定海人士，1912年出生於上海，1930年代曾到香港一間進出口公司任職，抗戰時期到陪都重慶，曾任職國民政府中央信託局。1949年國共內戰後，安子介到香港定居，曾與周文軒、唐翔千（唐英年父親）創辦華南染廠、中南紡織廠，做過南聯實業董事局主席，以及邵氏兄弟、電視廣播有限公司、上海商業銀行、和記黃埔的董事。

安子介在前港督麥理浩時代，以工業家身份從政，1970年至1974年擔任香港立法局非官守議員，1974年至1978年擔任香港行政局非官守議員。安子介在1982年開始受到中方器重，獲時任總理趙紫陽邀請，到北京與中央領導人會晤，並曾擔任《基本法》起草委員會副主任、預委會副主任和籌委會副主任，於1983年開始擔任全國政協常委，1993年起擔任全國政協副主席，成為「國家領導人」，直至在2000年6月3日在政協副主席任內、於香港病逝，享年88歲。

2000年6月12日，已故中國人民政治協商會議第九屆全國委員會副主席安子介的喪禮在香港殯儀館舉行。圖示霍英東、董建華、鄭萬通、廖暉、姜恩柱、馬毓真、邵逸夫、周文軒、史寶楚、梁振英，共十名扶靈者護送靈柩。（政府新聞處圖片）

安子介是香港第一位逝世的「國家領導人」，悼念式按照國家領導人的規格，同時結合香港的風俗習慣舉行，與內地不同的，是設有扶靈儀式。

安子介扶靈名單有十人，均為香港和內地政界高層，以及他的生前友好。分別為：

・霍英東（時任全國政協副主席）

・董建華（時任香港行政長官）

・鄭萬通（時任全國政協秘書長）

・廖暉（時任國務院港澳辦主任）

・姜恩柱（時任香港中聯辦主任）

・馬毓真（時任外交部駐香港特派員公署特派員）

・邵逸夫（電視廣播有限公司創辦人）

・周文軒（南聯實業創辦人）

・史寶楚（時任香港上海商業銀行董事長）

・梁振英（時任香港行政會議非官守議員召集人）

喪禮在香港殯儀館舉行。靈堂中間掛著寫上「沉痛悼念安子介先生」的橫幅﹐及安老的彩色遺照﹐前面是妻子及子女敬送的花牌。當時的國家領導人、中共中央政治局常委江澤民、李鵬、朱鎔基、李瑞環、胡錦濤、尉健行、李嵐清，均有致送花圈。

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主持儀式的是治喪委員會主任、時任全國政協第一副主席葉選平，他是元帥葉劍英的長子，曾任廣東省省長。葉選平負責致悼詞，表揚安子介各方面的成就﹐形容安子介為「知名實業家」､「著名愛國人士」及「著名的語言文字學家」。

行政會議召集人梁振英主持公祭。金銅色的楠木棺上蓋上國旗﹐由霍英東､行政長官董建華､全國政協秘書長鄭萬通等扶靈。靈車在警方護送下﹐駛往深圳大鵬灣華僑永久墓地安葬﹐長眠在元配妻子葉紉荃身旁。

2006年11月7日，已故中國人民政治協商會議全國委員會副主席霍英東的追悼會，在香港殯儀館舉行。（政府新聞處圖片）

1923年在香港出生的霍英東，原籍廣東番禺，曾就讀皇仁書院，1950年代協助中國大陸運送禁運物資，亦涉足香港地產、澳門博彩業，與何鴻燊一同創立澳門旅遊娛樂。改革開放之後到內地經商，開設廣州白天鵝賓館，是內地第一間五星級酒店，1987年開始開發廣州南沙。

霍英東1980年當選全國政協委員，1988年成為全國人大常委，1993年成為全國政協副主席，躋身「國家領導人」。

2006年10月28日，霍英東在北京協和醫院病逝，遺體之後移送香港，11月7日舉殯。

2006年11月7日，已故中國人民政治協商會議全國委員會副主席霍英東的追悼會，在香港殯儀館舉行。董建華、許仕仁、鄭萬通、高祀仁、何鴻燊、曾憲梓、朱維群、陳佐洱、李兆基、朱經武，共十位扶靈者護送靈柩。（政府新聞處圖片）

霍英東的喪禮參考安子介的規格，時任全國政協第一副主席王忠禹擔任治喪委員會主任。

扶靈名單包括：

・董建華（時任全國政協副主席）

・許仕仁（時任署理行政長官）

・鄭萬通（時任全國政協秘書長）

・高祀仁（時任香港中聯辦主任）

・何鴻燊（時任全國政協常委、澳娛董事）

・曾憲梓（時任全國人大常委）

・朱維群（時任中央統戰部副部長）

・陳佐洱（時任國務院港澳辦副主任）

・李兆基（時任恒基兆業主席）

・朱經武（時任香港科大校長）

霍英東靈柩以國家領導人規格舉殯，靈柩蓋上國旗，靈堂格調清雅，靈堂正上方懸掛着「沉痛悼念霍英東先生」的橫幅，下方是霍英東的遺像。靈堂擺放了胡錦濤、江澤民、吳邦國、溫家寶、賈慶林等國家領導人和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協等中央機構致送的花圈。

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專程來港的還包括時任全國政協副主席、國務院港澳辦主任廖暉，時任全國政協副主席、中共中央統戰部部長劉延東，時任全國政協秘書長鄭萬通。主持儀式的是時任全國政協副主席董建華。

時任香港行政長官曾蔭權，因早已安排到歐洲外訪，無親自出席霍英東喪禮，但此前已到霍家大宅登門慰問家屬。

2006年11月10日，霍英東在柴灣佛教墳場下葬。霍英東長孫霍啟剛手持祖父遺像，霍英東遺孀呂燕妮、霍英東長子霍震霆等跟誰。（Oliver Tsang / SCMP / Getty Images）

董建華先生治喪委員會9月16日在報章刊登全版廣告。

全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華9月8日逝世，治喪委員會早前公布，董建華周六（9月19日）設靈，周日（9月20日）公祭。

與安子介、霍英東的治喪委員會一樣，董建華治喪委員會主任委員是全國政協第一副主席擔任。不過現任全國政協第一副主席石泰峰，身兼中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央組織部部長。

2026年3月4日，第十四屆全國政協第四次會議在北京人民大會堂開幕。中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央組織部部長、全國政協第一副主席石泰峰主持開幕會。（新華社）

而2000年的全國政協第一副主席葉選平，當時已卸任中共中央委員，他是元帥葉劍英之子，曾任廣東省省長，與港澳關係友好，亦多次用廣東話接受傳媒訪問。

2006年的全國政協第一副主席王忠禹，亦已卸任中共中央委員，他曾在朱鎔基內閣擔任國務委員兼國務院秘書長。