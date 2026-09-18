董建華逝世｜三個公眾弔唁處開放　市民獻花致意　讚一生為港做事

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，本月8日離世，享年89歲，喪禮將於下周日（9月20日）以「國葬」規格舉行。政府由今日起至下周日一連三日，在全港三處設弔唁處。今早已有不少市民特意前往弔唁，有人帶同鮮花到場。有市民指，董建華一生為港奉獻，「是個偉人」，縱然部分政策推出的時機不對，但一生為港貢獻。



特區政府在銅鑼灣摩頓臺活動中心設立弔唁處，讓市民向日前離世的首任行政長官董建華致意。（林彥汛攝）

三個弔唁處分別設於銅鑼灣摩頓臺活動中心、啟德社區會堂及荃灣西樓角花園多用途活動室設弔唁處，今明兩日開放時間為上午9時至晚上9時，下周日開放時間為上午9時至中午12時。

蘇先生： 董建華為香港擔負一生 港人應懷念他

多名市民今早前往摩頓臺活動中心弔唁。住在銅鑼灣的蘇先生指，自己在弔唁冊上寫道「特首，你無私奉獻一生，香港人平穩過渡，香港人永遠懷念你。」他表示，董建華一生為港奉獻，是個「偉人」，因為「平穩過渡呢樣嘢好難做到」，而對方「為香港擔負起一生」，香港人應該要懷念他。

住在銅鑼灣的蘇先生表示，在弔唁冊上寫道「（董建華）特首，你無私奉獻一生，香港人平穩過渡，香港人永遠懷念你。」（林彥汛攝）

他續稱，雖然董建華推出的部分政策「時機唔啱」 ，如「八萬五」 、基本法23條立法等，影響其政績，但其實他一生都是為香港做事。

婚宴邀得董建華出席 湯小姐帶鮮花鞠躬表達謝意

另一市民湯小姐特意帶鮮花到場致意。她表示，多年前在親友安排下，董建華曾親自出席其婚宴，因此今日特意前來鞠躬表達謝意，並在弔唁冊上寫下「董伯伯謝謝你」。談及董建華離世，她坦言感到非常傷心與難過，直言：「因為我真的握過他的手。」

湯小姐談及董建華離世，坦言感到非常傷心與難過：「因為我真的握過他的手。」（林彥汛攝）

湯小姐指，她特別挑選了百合花與黃色鮮花獻給董建華。選用百合花是因對方他一生熱愛家國，亦希望可以做到「家和萬事興」；黃色鮮花則是希望提醒大家是炎黃子孫，「我哋係黃皮膚嘅人」。她又稱，董建華雖然卸任特首，但多年來仍積極參與多項國家與社會活動，「既然佢咁愛自己嘅國家，咁愛我哋香港，我都用一束小小嘅花嚟多謝佢」。

摩頓臺活動中心的弔唁處現場中央放置董建華的照片，旁邊配上白花，禮堂上投影文字「沉痛懷念董建華先生」，弔唁冊則放在長枱上，供市民表達心意。

潘先生：香港環境轉差令董建華執政變得困難

市民潘先生表示，董建華為人仁慈，其上任之初「做得本來好好」，只是之後香港環境轉差，遇上「沙士」（SARS）加上反對派阻撓，令其執政變得困難，感覺對方在位時都很辛苦。

陳先生亦認為董建華是一個好人，當年香港出現住屋問題，對方為了人人有屋住，推出「八萬五」，只可惜遇上金融風暴。他又稱，董建華在回歸初期任特首，很多事情亦在摸索階段，但認為對方有盡自己能力去做。

從上海移居香港2年的潘小姐亦特意到場弔唁。她表示，小時候看到董建華，對香港有了印象，自己在弔唁冊寫上董建華對香港的貢獻，讚揚對方任內把香港這個城市建設得很好，稱這是自己來港的理由之一。