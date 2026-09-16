董建華國葬｜香港殯儀館周六設靈、周日公祭　中央成立治喪委員會

全國政協原副主席、香港第一任及第二任行政長官董建華於9月8日晚因病離世，享年89歲。董建華屬副國家級領導人，喪禮將採用「國葬」規格，儀式將於北角香港殯儀館福海堂進行，本周六（9月19日）下午3時設靈，下周日（9月20日）上午9時舉行公祭大殮，隨即出殯。

中央成立治喪委員會，主任為中共中央政治局委員、中央組織部部長、全國政協第一副主席石泰峰。委員會四位副主任包括另一全國政協副主席兼秘書長王東峰；中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍；另一全國政協副主席、前特首梁振英；及現任特首李家超。石泰峰預料將代表中央政府來港出席喪禮。



董建華遺照。（新華社）

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治喪委員會有約70位委員 包括曾蔭權和林鄭月娥

董建華屬副國家級領導人，因此喪禮將與之前兩位全國政協副主席——2000年逝世的安子介及2006年逝世的霍英東一樣，都採用「國葬」規格，靈柩蓋上國旗。訃告中形容董是「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家、中國共產黨的親密朋友。

中央成立的治喪委員會除了主任及四位副主任，尚有約70位委員，都是政商界人士，包括另兩位前特首曾蔭權和林鄭月娥；現屆政府三位司長及三位副司長；董建華政府首任律政司司長梁愛詩；前立法會議員范徐麗泰、葉劉淑儀、曾鈺成等；長和集團資深顧問李嘉誠、霍英東長子霍震霆等也在名單內。

名單中也有多位中央駐港機構負責人，包括中聯辦主任周霽、中央駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署特派員崔建春、解放軍駐港部隊政治委員賴如鑫等。

董建華先生治喪委員會9月16日在報章刊登全版廣告。

全國政協前副主席、前特首董建華於9月8日晚因病離世，享年89歲。(資料圖片)

2000年逝世的原全國政協副主席安子介，是香港首位採取國葬的副國家級領導人。（網上圖片）

安子介及霍英東國葬 同樣由全國政協第一副主席任治喪委員會主任

安子介的葬禮屬本港回歸後，首位採用國家級領導人規格。儀式於北角香港殯儀館舉行，時任全國政協第一副主席葉選平擔任治喪委員會主任委員，時任全國政協副主席王兆國、霍英東及時任特首董建華任副主任委員；儀式糅合香港模式，設「三鞠躬」及扶靈，扶靈者包括董建華、霍英東、梁振英等10人，靈柩蓋上國旗。

霍英東的喪禮由中央政府統籌。治喪委員會主任為時任全國政協第一副主席王忠禹，時任全國政協副主席兼港澳辦主任廖暉、時任全國政協副主席兼統戰部長劉延東、時任全國政協副主席董建華、時任特首曾蔭權任治喪委員會副主任。霍英東出殯由10人扶靈，包括時任中聯辦主任高祀仁、時任港澳辦副主任陳佐洱和董建華等。

2006年逝世的原全國政協副主席霍英東，是香港第二位採取國葬的副國家級領導人。（資料圖片）

董建華喪禮為本港第三次舉行的國葬，與過往兩次一樣，治喪委員會主任均由全國政協第一副主席出任，而石泰峰更身兼中共中央政治局委員與中央書記處書記，其政治規格更勝以往。