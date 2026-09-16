五年規劃｜港區人大：起一規引未來作用　港區政協：確立精準施政

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（16日）發表香港首份《五年規劃》及新一份施政報告。香港特別行政區第十四屆全國人大代表發出集體聲明，表示堅決擁護和全力支持，指首份《五年規劃》是香港制度化對接國家戰略、更加積極主動融入和服務國家發展大局的歷史性舉措，必將發揮「一規引未來」的重大引領作用。



第十四屆港區全國政協委員也發出共同聲明，表示熱烈歡迎、全力支持和完全擁護，指《五年規劃》主動對接國家「十五五」規劃，精準立足「以香港所長服務國家所需」，以長遠目光謀劃香港全局，明確香港今後五年乃至更長時期的目標任務、策略重點和實現路徑，推動香港邁入更宏觀謀劃、精準施政、穩步推進的公共治理階段。



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港區全國人大在聲明中表示，這份五年規劃堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，圍繞國家「十五五」規劃對香港的定位，提出強化「四中心、一高地」建設、加快北部都會區建設、深度參與粵港澳大灣區建設、提升民生福祉、統籌發展與安全、堅持行政主導、鞏固提升香港優勢等具體舉措，理念清晰、目標明確、內容豐富、重點突出，為香港各項事業發展確立綱領、擘畫藍圖，爲充分發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢開拓更大空間。

聲明續指，五年規劃凝聚香港全社會智慧和力量，體現香港社會共同意志，呼籲香港市民和社會各界團結一致，在行政長官和特區政府帶領下，以實際行動支持香港首份五年規劃，支持行政長官施政報告。

今年是國家「十五五」規劃開局之年。港區全國人大表示，制定和實施香港首份五年規劃，是「一國兩制」成功實踐的又一重要標誌，是香港制度化對接國家戰略、更加積極主動融入和服務國家發展大局的歷史性舉措，必將發揮「一規引未來」的重大引領作用，對於加快香港由治及興、促進良政善治具有里程碑意義。

▼ 香港第一個五年規劃重點▼



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港區全國政協委員共同聲明，指香港首個五年規劃認真貫徹落實國家主席習近平重要講話精神，為香港未來發展謀篇佈局、擘畫藍圖。聲明形容規劃主動對接國家「十五五」規劃，精準立足「以香港所長服務國家所需」，以長遠目光謀劃香港全局，明確香港今後五年乃至更長時期的目標任務、策略重點和實現路徑，推動香港邁入更宏觀謀劃、精準施政、穩步推進的公共治理階段，為香港在更好融入和發展國家大局中實現高質量發展奠定了堅實基礎。

聲明又提到，香港首個五年規劃定位精準、理念清晰、舉措務實，兼具科學性、針對性和可操作性，指規劃堅持七大理念，明確五大主要目標，細化五大範疇具體任務，提出強化「四中心、一高地」建设，確定了經濟、創新、民生等多個量化指標，並通過建立年度施政報告落實、財政預算支持、年度述職彙報等機制確保規劃落地實施。

聲明又指香港首個五年規劃持續加大民生投入，充分體現特區政府以民為本的施政理念。規劃將改善民生內容單獨成篇，在教育、青年、醫療、住房、就業等方面出臺多項具體措施，特別是提出縮短公屋輪候時間至4年以下等目標，以實際行動解除民生憂難、迴應市民期待。「我們呼籲社會各界一道，支持李家超行政長官和特區政府切實履行『當家人』和『第一責任人』的職責，齊心協力將首個五年規劃的美好願景轉化為生動現實，共同建設一個更加繁榮穩定的香港，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻！」