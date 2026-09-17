施政報告｜議員憶警察治港質疑　李家超論管治：唔想局長唔叻過我

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今早（17日）到立法會出席行政長官互動交流答問會，有議員在質詢時提到，昔日李家超當選特首，曾有朋友質疑警察體系出身如何管香港，如「外行人管內行人」，惟他有其他看法，認為外面來的人可以另一角度看事情，改革打破固有的藩籬。



李家超回應時除感謝邵家輝發表感受，也談及自身感受，形容領導人就如船長，最重要是建立團隊、懂得管理、令團隊有所發揮，又說「唔希望有局長唔叻過我，一定要自己領域最叻嗰個」，自己會令對方發揮得更好，不會與對方比較作為局長的專業。



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行政長官李家超今早到立法會出席行政長官互動交流答問會。（方承恩攝）

2026年9月17日，自由黨邵家輝在立法會「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」發言。（立法會）

邵家輝憶警察治港質疑：外行人管內行人

會上，自由黨批發及零售界議員邵家輝憶述李家超剛當選時，曾有朋友質疑警察體系如何管香港、外行人如何管內行人，惟他有其他看法，他認為固有經歷反而可能令人做不到某些事，外面來的人則能以另一角度看事情，可以改革打破固有的藩籬。

邵家輝提到，今屆政府推動公務員改革，又以簡樸房和簡約公屋解決房屋問題，帶領香港在北部都會區、大學城、金融發展及搶人才等方面開拓新方向；以前大家還在思考如何找到土地，「明日大嶼」應否填海進行，現在北都已經在推行。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。圖為自由黨議員邵家輝發言。（方承恩攝）

他說，在最混沌時間，見到特首的帶領，打破很多過去很難打破的問題，感謝特首與團體日以繼夜的努力，同時關注香港如何在配合國家發展的同時，繼續保持香港獨有特色，以及立法會議員如何更好配合十五五規劃。

李家超指，屬下有15個局，每個局長均應是其領域「最叻嗰個」、「唔希望有局長唔叻過我」。（方承恩攝）

李家超：領導人如船長 「唔希望有局長唔叻過我」

李家超回應時，先感謝邵家輝發表感受，隨後談及自身感受。他指，建立團隊要令其發揮 ，領導人就如船長，不一定要懂得發電報或煮飯，看海事圖未必及得上海事專業，但最重要是建立團隊，兼且懂得管理，有謀劃、有方向 ，令每個人聽到方向後認同，一同努力。

他說，屬下有15個局，每個局長均應是其領域「最叻嗰個」、「唔希望有局長唔叻過我」，不會比較對方作為局長的專業，形容領導人的責任如「令人彈琴彈得最好、拉小提琴拉得最好」。

唔希望有局長唔叻過我，一定要自己領域最叻嗰個，我搵唔到嗰個人我會繼續搵。佢哋做得好，我會令佢發揮得更好，我唔係將佢專業同我比較。 李家超

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李家超：與立法會議員崗位不一 目標一致

至於立法會議員如何配合推動，李家超指，立法會議員不止是愛國者治港的一員，也甚有影響力，提起首次與議員見面時已期望議員除反映民意，也要引導民意，議員最熟悉政策推行，責任重大，可創造的價值多，「不是隨波逐流的領導者，會主動將正確資訊(發放)，甚至糾正錯誤理解」。

李家超說，議員與特首崗位不一，但目標一致，立法會議員發揮應有影響力，提出應有民意反映，應有意見，兩者間是這樣互相配合，互相制衡。

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