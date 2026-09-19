董建華逝世｜田北俊獻花牌：一國兩制成功與繁榮　是您所造成

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，於本月8日離世，享年89歲。喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂舉行，今日（9月19日）下午3時設靈。殯儀館門外擺滿多名政商界人士致送的花牌，包括曾反對《基本法》23條立法、迫使董建華撤回立法的自由黨前榮譽主席田北俊等人，其花牌上寫道：「 我們最敬愛的董建華特首，香港今天的繁榮穩定，一國兩制的成功，是您所造成的！」



地下靈堂門口有屏風遮擋。（黃偉民攝）

靈堂門口橫匾寫上「沉痛悼念董建華先生」。

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，於本月8日離世，享年89歲。喪禮將採用「國葬」規格，儀式於北角香港殯儀館福海堂進行，今日（9月19日）下午3時設靈。靈堂門口橫匾寫上「沉痛悼念董建華先生」。靈堂內見特首李家超、首特首曾蔭權、梁振英、澳門特首岑浩輝、澳門前特首何厚鏵送上的花牌。

下午一時左右，香港殯儀館門外已擺滿花牌，甚至對面的球場亦放滿花牌。自由黨前榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀等人亦致送花牌，寫道：「 我們最敬愛的董建華特首，香港今天的繁榮穩定，一國兩制的成功，是您所造成的！」

回顧2003年，時任特首董建華推動《基本法》23條立法，觸發逾50萬市民上街抗議，當時統領自由黨的田北俊，率領自由黨倒戈反對，並辭去行政會議成員一職，迫使政府暫時擱置23條立法。

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董建華的親友、多名政商界人士、各大機構院校，都有送上花牌，包括「亞洲糖王」郭鶴年、信和集團董事長黃志祥、鷹君主席羅嘉瑞、瑞安集團董事長羅康瑞、全國政協常委何超瓊、行會前成員的李國寶、行會前召集人陳智思、立法會前主席范徐麗泰、基本法委員會前副主任譚慧珠、中美交流基金會、復旦大學等。 而董建華母校利物浦大學（University of Liverpool）亦有送上花牌。