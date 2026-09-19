董建華逝世｜靈堂曝光　歷屆特首到場致祭　大批政商界名人送別

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，於本月8日離世，享年89歲。喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂舉行，今日（9月19日）下午3時設靈。行政長官李家超、前特首林鄭月娥、梁振英和曾蔭權到場致祭，亦有多名政商界人士前來悼念。



董建華的妻子、子女兒孫們獻上白色花圈。（董建華辦公室圖片）

董建華的照片置於靈堂中間，受一片白色花海簇擁著，其妻子、子女兒孫們獻上白色花圈，則置放於前。一副白底黑字的橫匾懸於照片上方，橫匾邊框鑲上了許多白色花朵，載道：「沉痛悼念董建華先生」。

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下午三時起，多位政商界人士陸續到場。行政長官李家超、前特首梁振英與太太梁唐青儀、曾蔭權與其妻曾鮑笑薇，前來致祭。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯、代理資深董事郭炳江、會德豐主席吳宗權、中大校董會主席查逸超、中大校長盧煜明、中大副校長陳德章等中大代表、香港大學基層醫療健康教研中心總監陳肇始、蘭桂坊集團主席盛智文、城大校董會主席魏明德。

另外，還有香港總商會理事會理事霍啟山、前律政司司長袁國強、遠東集團主席邱達昌、前勞福局局長、長者安居協會創會主席羅致光、中電主席米高嘉道理、前政制及內地事務局局長聶德權、地建會執委會主席梁志堅、政務司司長陳國基、前律政司司長鄭若驊亦有到場。