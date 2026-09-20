董建華國葬｜陳茂波：歲月印證他遠見　當前必須堅定實現五年規劃

月初離世全國政協前副主席、香港首任行政長官董建華今日（20日）出殯，財政司司長陳茂波表示董建華高瞻遠矚，提出了不少極具長遠戰略價值的發展方向，今天回首，歲月印證了他的遠見。他說，當前香港同樣站在具龐大發展潛力的關鍵路口，規劃藍圖已經繪就，必須以更堅定的信心和毅力，把藍圖逐步實現。



他又指上周發表的香港首個五年規劃以及新一份《施政報告》，當中提及創科產業引導基金已甄選約20間基金經理公司，年內會啟動。政府年底前將提交修訂條例草案，為從事金融、先進製造、創科研發、總部活動、物流和供應鏈管理等範疇的重點企業，提供5%或半稅優惠。金管局與銀行公會成立的北都金融諮詢工作小組，匯集了23間銀行，為進駐企業度身訂造融資方案。



特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華展示兩本報告。（方承恩攝）

回歸近三十年，香港幾經起伏，每一次把握機遇、跨越挑戰，都需要長遠的戰略眼光和堅持不懈的努力。 陳茂波

陳茂波在網誌表示產業升級，歸根究底靠的是人才。北都三個大學城以「一城五元素」布局，總規劃面積擴展至超過1,000公頃；新田大學城定位醫學、生命健康科技、人工智能、機械人和微電子。配合大學城發展，研究院研究課程學額由7,200個逐步增至9,600個，增幅約30%；香港博士研究生獎學金名額由400個增至550個。以人才帶動產業，以產業留住人才，兩者相輔相成。

特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華一同出席。（方承恩攝）

規劃的意義，不單純在文件本身，也在於以「未來看今天」的視角，將願景轉化成可以逐年檢視的指標與行動方案。外圍環境愈多變，市場愈需要跨越年度的確定性。 陳茂波

特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。(左起）律政司司長林定國、政務司司長陳國基、李家超、財政司司長陳茂波和政制及內地事務局局長謝小華展示兩本報告。（梁鵬威攝）

他說新興產業要培育，傳統優勢也要鞏固，兩者並非取捨，而是互為支撐。金融方面，會改善證券市場和上市機制，便利更多優質海內外企業來港上市，並爭取房託基金盡快納入互聯互通。航運方面，積極以「金融+」賦能航運業發展，聯同業界探索金融與航運聯動方案，並擴大「航運專項風險池」的承保能力。貿易方面，加強出海專班工作，為企業提供更針對性的支援。傳統優勢向高增值升級，新興產業才有穩固的支撐。