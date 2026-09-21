律師會「試水溫」倡卓越律師升資深大狀 大律師公會兩大理據交鋒
立法會2021年三讀通過《2021年法律執業者（修訂）條例草案》，容許非大律師的律政司律政人員擁有獲委任為資深大律師的資格（俗稱「升仙」）。當時，一度引發大律師不滿，批評修例「矮化資深大律師地位」；另一方面有律師認為社會早就基於錯誤認定「律師比大律師矮人一截」，建議合併兩種執業糾正不公。 5年後的今天，相關討論再擺上「枱面」。
律師會最近「試水溫」，建議有卓越成就、專業地位、法律專長或經驗合資格律師，可以成為資深大律師，亦可積極物色律師為暫委法官。換言之，放寬「升仙」門檻至不只於大律師或非大律師的律政人員。大律師公會回覆《香港01》查詢時提出兩大理據回應：一、律師事務所或面臨壓力，導致放棄代表某些訴訟人，反之獨立運作的大律師保障訴訟人不受外在壓力影響司法公正；二、大部分訟辯律師兩年未行使高級法院出庭發言權，因中小型律師事務所分散，不願委聘競爭對手的訟辯律師。公會四字結論形容相關「很大程度屬學術性質」的討論仍然「言之過早」。
立法會審議修例以「律師」代替「事務律師」
香港法律專業提供兩種律師服務——律師（Solicitor）和大律師（Barrister）。立法會法案委員會正審議《2026年成文法（雜項規定）條例草案》，包括修訂《法律執業者條例》及其附屬法例。當中，提到將「Solicitor」的中文對應詞由「事務律師」改為「律師」，並將「Barrister」的中文對應詞由「訟務律師」改為「大律師」。委員會邀請公眾就草案提交意見書，律師會、香港大律師公會亦有提交。
律師會藉機「試水溫」倡律師可升資深大律師
當中，律師會藉機會提出更進一步的放寬建議，認為可以將獲委任為資深大律師的資格擴展至展現出卓越成就、專業地位、法律專長或經驗的適當合資格律師。律師會指律師無意與大律師競爭，重申支持獨立的大律師公會及其角色。今次建議亦不會改變律師通常指示大律師出庭應訊的模式，亦不會動搖該架構。
倡專責委員會審查申請 引用外國例子證不削弱標準
律師會建議，專責委員會審查建議委任為資深大律師的律師申請，可由終審法院首席法官、律師會代表以及其他相關持份者組成，確保委任過程的嚴謹性、獨立性。律師會認為其他普通法司法管轄區的經驗表明，將資格擴展至大律師以外的人士並不會削弱標準。以英格蘭及威爾斯為例，擁有較高發言權的律師自1995年起即有資格申請御用大律師頭銜。自1995年引入該制度以來，提交申請的231名律師中，已有66名律師成功獲委任為御用大律師。委任純粹基於才能，標準依然嚴格。
大律師公會：「律師」與「大律師」安排符合訴訟人利益
對於委任資深大律師的資格應否擴展至律師，公會回覆《香港01》查詢時指，所有律師在裁判法院、區域法院以及高等法院的內庭聆訊中，均享有充分出庭發言權。換言之，在香港法院審理的絕大多數案件中，律師均擁有出庭發言權。擁有較高級法院出庭發言權的律師，亦可在高等法院及終審法院的公開法庭出庭。訟辯律師（Solicitor Advocates）在2012年經立法修訂引入。公會指，實際上訟辯律師行使該等發言權的情況非常有限，甚至可說是極少，反映目前律師與大律師之間的運作安排符合訴訟人的利益，亦與選擇委聘大律師的律師意願相符。
律師事務所或面臨壓力 導致放棄代表某些訴訟人
公會引用時任高等法院上訴庭副庭長（現終審法院常任法官）林文瀚，就Re Simpson QC一案的判決中的說法，論述香港較高級的法院已強調，訟辯律師與大律師的執業方式存在重要區別。當時，林文瀚指大律師仍然必須經律師轉介聘用，執業時須保持毫不妥協的獨立性；然而，訟辯律師（Solicitor Advocates）通常在律師事務所執業，而在大多數情況下，該事務所亦同時為發出指示的律師。儘管偶爾有訟辯律師接受其他律師事務所委聘的情況，這類情況在香港甚為罕見，且屬特殊情況。因此，訟辯律師的服務對公眾的可及程度，有別於大律師的服務。
大律師保障訴訟人不受外在壓力影響司法公正
公會指，有規模的本地或國際律師事務所可能會面臨強大的商業、媒體、政府或行政壓力，迫使他們拒絕代表某些訴訟人，甚至放棄代表某些訴訟人。所以，一個強大和獨立，而且牢固地紮根於宏觀法律體制的本地大律師行業，能保障所有訴訟人，不論外在壓力來源為何、程度深淺，皆可獲得司法公正。
這項保障的力量，不僅源於我們的傳統以及「不可拒聘原則」，亦源於我們自僱、獨立的執業模式。
大部分訟辯律師兩年未行使高級法院出庭發言權
公會補充，雖然理論上有百餘名訟辯律師，但其中大部分人顯然在過去兩整年內，並未行使過其較高級法院出庭發言權。由2024年初至2025年底（即兩年期間）頒下的判詞可見，訟辯律師於公開法庭行使較高級法院出庭發言權的判詞數量少於15宗。此數字不包括訟辯律師擔任副手、以書面陳詞方式出庭，以及適用一般法院出庭發言權的事宜，如內庭聆訊或個人破產案件。
訟辯律師行使較高級發言權這般有限、零星，歸因於本地市場規模、其主要由中小型律師事務所組成而較為分散，以及律師事務所自然地不願委聘競爭對手律師事務所的訟辯律師。
相反，由於大律師僅透過轉介接受委聘，因此他們絕不是同等意義上的競爭對手。基於現時情況，關於訟辯律師是否有資格獲委任為資深大律師的討論，仍然言之過早，且很大程度上屬學術性質。