大律師蘇潁稱遭女子騷擾申臨時禁令　官指無迫切性拒批

撰文：賴琦
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大律師蘇潁上周入稟（HCMP1501/2026），要求禁止一名女子騷擾及聯絡他、其母親等人，高等法院今(11日)處理蘇的臨時禁制令申請。蘇指，該女子近日到其大律師事務所，「起底」任何她知道名字的人，亦冒充他人以不同電話來電。惟法官鄭蕙心認為，有關騷擾行為已經持續數年，沒有迫切性批出臨時禁制令，因此拒絕其申請。

原告為So Wing Winky（蘇潁），被告為Lee Lok Tung。

被告蘇潁。(資料圖片)

蘇指被告起底任何她知道的名字

蘇潁今申請臨時禁制令，指被告近日到他的大律師事務所，「起底」任何她知道名字的人，亦冒充他人以不同電話來電。惟法官認為有關騷擾行為已經持續數年，沒有迫切性批出臨時禁制令，因此拒絕其申請。

蘇申請匿名官認為無合理理由

此外，蘇潁申請匿名令，惟法官指雙方聲譽受損或感尷尬，在打官司時無可避免。同時，公開聆訊可確保案件公正性，蘇沒有合理理由獲豁免，遂駁回其申請。

蘇要求禁被告在100米範圍出現

蘇早前在入稟狀指，要求法庭頒令禁止被告在蘇潁及其母的100米範圍內出現，以及不得前往其住所及大律師事務所的50米範圍。入稟狀亦提及，被告不得滋擾或威嚇蘇的同事、前同事或其合作客戶。

亦禁以電話電郵等方式聯繫

此外，蘇潁亦向法庭申請，禁止被告以任何方式，包括電話、電郵、短訊及社交平台等方式聯繫蘇潁及上述人士。

資料顯示，蘇曾被控一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他在本年1月在香港仔推跌一名李姓女子。蘇最終獲律政司撤控。該案控罪書上的李姓事主與本案的被告同名，當時庭上透露，該女子為蘇的前女友。

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