大律師公會首爾赴模擬仲裁比賽　毛樂禮：助鞏固爭議解決樞紐地位

香港大律師公會代表團今日（15日）繼續南韓首爾行程，公會執委會委員陳志剛獲邀在亞洲律師協會（LAWASIA）模擬仲裁比賽中擔任評審。主席毛樂禮表示，公會會繼續積極參與本地與國際的模擬法庭、仲裁比賽和訟辯課程，培育新一代大律師，及將香港大律師的訟辯專長向外推廣，相信有助進一步鞏固香港作為爭議解決樞紐的地位。



執委會委員陳志剛任模擬仲裁比賽評審

陳志剛在亞洲律師協會（LAWASIA）模擬仲裁比賽中獲邀擔任評審，為協會這次模擬仲裁中的香港法律界代表。此次模擬仲裁匯集了來自亞太地區7個司法管轄區的11支大學生隊伍，明天(16日)會進行總決賽。

今年比賽的模擬爭議取材於南韓流行音樂產業、人工智能發展，內容為流行音樂團體與音樂會主辦機構之間合約糾紛的國際仲裁，當中表演者因事無法繼續演出，探討了利用人工智能生成的全息影像（hologram）來取代該表演者所引發的法律問題，涉及合約解釋、履行合約義務以及新興技術在娛樂產業中的角色等議題。

陳志剛：獲邀任評審 反映國際認同香港大律師訟辯水平

陳志剛指，訟辯為大律師的專長，今次獲邀作為評審，反映國際同儕認同香港大律師的訟辯技巧水平高。他又稱，訟辯技巧的核心是協助法庭分析各方案情以達致公平裁決，是履行司法公義重要一環。大律師公會致力於宣傳模擬法庭和仲裁，今次獲邀參與作為評審，樂見大學參賽者能夠掌握議題的核心爭議，訟辯技巧成熟，相信有助各地培育新一代訟辯人材，亦提供機會讓他們向包括香港在內的司法管轄區的律師交流切磋。

毛樂禮則表示，公會會繼續積極參與本地與國際的模擬法庭、仲裁比賽和訟辯課程，培育新一代大律師，及將香港大律師的訟辯專長向外推廣，相信有助進一步鞏固香港作為爭議解決樞紐的地位。

陳志剛大律師（左）與新晉大律師常委會財政譚明德大律師繼續南韓首爾行程。（大律師公會）

另外，公會前名譽秘書及財政嚴永錚，以及新晉大律師常委會財政譚明德亦有出席亞洲律師協會年會的各場研討會，與全球各地法律團體領袖、法官及司法界人士，共同探討不同範疇的法律發展，及推廣香港的普通法制度。