RCEP成立「加入工作組」啟動香港等加入程序　港府：積極配合工作

全球規模最大的自由貿易協定《區域全面經濟伙伴關係協定》( RCEP）今日（21日）通過成立「加入工作組」，啓動香港等經濟體申請加入程序，港府表示歡迎，香港將積極配合及參與「加入工作組」的工作，包括與《協定》成員進行相關的加入談判。



商務及經濟發展局局長丘應樺指，有關決定是《協定》吸納新成員進程中關鍵的一步。（資料圖片／政府新聞處）

丘應樺：成立「加入工作組」是RCEP吸納新成員關鍵一步

RCEP（Government welcomes the Regional Comprehensive Economic Partnership ）是全球規模最大的自由貿易協定，其15個成員經濟體包括中國內地、10個東盟成員國（文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）、澳洲、日本、韓國及新西蘭。香港在RCEP於2022年1月1日開始生效，已提出加入申請，是首個提交申請的經濟體。

商務及經濟發展局局長丘應樺指，成立「加入工作組」是RCEP吸納新成員進程中關鍵的一步，香港將積極配合及參與工作組的工作，包括與RCEP成員進行相關的加入談判，以期盡快完成所有所需的程序。

丘應樺感謝中央政府大力支持及贊成設「加入工作組」RCEP成員

丘應樺重申，香港已做好充分準備盡早加入，發揮香港優勢為RCEP和促進區域經濟融合作出重要貢獻，同時有助鞏固和提升香港作為國際貿易中心的地位，並帶來協同效應，締造雙贏局面。

丘應樺特別感謝中央政府，包括商務部一直大力支持香港盡早加入RCEP，並向RCEP成員就支持成立「加入工作組」表示感謝。丘應樺今年5月在蘇州出席亞太區經濟合作組織貿易部長會議，以及8月訪問馬來西亞吉隆坡期間，分別與多位相關部長會面爭取支持。

港府表示會繼續與RCEP支持機構積極跟進，並與RCEP成員的所有持份者保持緊密聯繫，為香港盡早加入RCEP創造有利條件。

其他納入「加入工作組」的申請經濟體包括孟加拉、智利及斯里蘭卡。