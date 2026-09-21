猴痘｜29歲男確診　潛伏期於外地與一陌生男子有性接觸

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗猴痘輸入個案，一名29歲男子本月13日起出現發燒和喉嚨痛，19日起身體多處地方出現皮疹，21日到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，其後被安排入住瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定。其臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。



衞生防護中心。(資料圖片)

衞生防護中心表示，正調查一宗猴痘輸入個案，個案涉及一名29歲男子。該男子於本月13日起出現發燒和喉嚨痛，19日起身體多處地方出現皮疹，21日到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，其後被安排入住瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定。其臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。

中心稱，據病人提供的資料，他於潛伏期內曾於離港期間與一名陌生男子有高風險接觸。中心指，暫時沒有資料顯示上述個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關辛，正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫曾與他有高風險接觸的人士；並會將個案通報世界衞生組織。

衞生防護中心：自8月起猴痘個案數字有所上升

中心指，自2022年起至今，本港共錄得111宗猴痘個案，包括88宗本地個案和23宗輸入個案，全部病人均為男性。截至今日（21日），本年累計27宗包括括21宗本地個案及六宗輸入個案，其中18宗為8月以來的新增個案。

流行病學調查顯示，在最近發現的18宗個案中，患者均報稱有男男性接觸行為，各病例之間並未發現流行病學關聯。所有患者報稱曾在潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生男士發生性行為，或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，其中10宗個案的患者報稱使用交友應用程式尋找性伴侶。