美國American Pearl即食生蠔大腸桿菌含量超標13%　食環署命停售

食環署食物安全中心今日（21日）表示，由美國進口的American Pearl即食生蠔樣本檢出大腸桿菌含量超出上限13%。中心已指令涉事進口商立即將受影響產品停售、下架及展開回收，並呼籲業界立即停止使用或出售受影響產品。



食環署食物安全中心今日（21日）表示，由美國進口的American Pearl即食生蠔樣本檢出大腸桿菌含量超標。（資料圖片）

產品資料如下：

產品名稱：生蠔

品牌：American Pearl

來源地：美國

進口商：姬富亞州有限公司

採集日期：2026年9月14日



100克樣本大腸桿菌最大可能數為790 超標13%

中心發言人說，透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，每100克樣本的大腸桿菌最大可能數為790，高出容許上限13%。根據《食品微生物含量指引》，每100克擬供直接食用的活或生的雙殼貝類軟體動物的大腸桿菌最大可能數超過700，即屬不滿意。

發言人續說，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。

中心已知會有關進口商上述違規事項，並指示其立即將受影響批次產品停售和下架並展開回收。