立法會12.1再開學習會　拆解夏寶龍發展與安全講話及兩份白皮書

新一屆立法會強調議員要自覺不斷學習，議員自上任以來已多次參加學習會。據了解，議會將在12月1日舉行學習會，就三大議題進行學習，包括一眾議員在今年7月北京研修考察時，港澳辦主任夏寶龍的講話分享，主要談論統籌發展與安全。



2月2日，立法會舉行學習會，學習港澳辦主任夏寶龍早前發言。（李慧琼Facebook）

學習三大主題 涵蓋夏寶龍講話兩份涉港白皮書

據了解，立法會將在12月1日舉行學習會，分別就三大議題進行學習，包括一眾議員在今年7月北京研修考察時，港澳辦主任夏寶龍的講話分享，主要談論統籌發展與安全、2021年發布的《「一國兩制」下香港的民主發展白皮書》，以及今年2月發表的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐白皮書》。

至於誰人主講則暫時未有消息。有政圈中人預料本次學習會未必外聘講者，或由立法會主席李慧琼親自主持，因身兼全國人大常委的她，對內地相關政策有深入了解。

中央港澳辦主任夏寶龍與88名赴京研修國家事務的立法會議員座談交流，港澳辦常務副主任徐啟方，以及另外三名副主任周霽、章冬梅、農融亦有參加。（港澳辦）

夏寶龍籲議員加強學習持續履職 為市民解決急難愁盼問題

夏寶龍7月在北京與立法會議員座談交流時提到，議員要加強學習、加強團結，持續認真履職。他又強調中央堅持全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針不會變，敦促立法會在新形勢下更好發揮作用，支持行政長官和特區政府依法施政，提升特區治理效能，為香港發展注入新動能，為市民解決急難愁盼問題。