解讀一國兩制白皮書　韓大元：立法會有多元背景人士激烈競爭

中央發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，基本法常委會委員、中國人民大學法學院教授韓大元發表文章，指香港民主發展是「一國兩制」下的民主，又認為剛過去的立法會選舉，有多元背景人士激烈競爭，不再以傳統的政黨或政見為主要劃分標準。



韓大元。（國新辦網站圖片）

指選舉改制有於減少立法機關對行政機關的掣肘

韓大元在《紫荊》雜誌1月號撰文，指中央擁有香港民主發展的主導權和決定權，又指香港實行甚麼樣的制度，事關中央和特區的關係。

韓大元表示，選舉改制體現了香港民主特色，稱均衡參與原則符合基本法「廣泛代表性」的要求，有利於夯實特區政權的民意基礎，提升特區政權的管治權威，亦能夠反映社會各界的不同意見和訴求，有利於減少立法機關對行政機關的掣肘，維護以行政長官為核心的行政主導政治體制，亦能減輕社會撕裂、凝聚共識，維護社會的整體利益。

個人票改為團體票 韓認為可提升行業代表性

韓大元認為，新選舉制度側重選舉席位的合理配置和選舉方式的民主代表性，以實現選舉結構優化和選舉制度的完善，而非純粹以合資格選民數量來衡量選舉民主程度。他舉例稱，將個人票改為團體票是優化選舉結構，提升行業代表性。

韓大元強調，「愛國者治港」並不意味不允許持不同政見或者主張，更不是壓制批評政府的聲音，指批評政府的公共政策是議員職責應有之義。他表示，立法會選舉在多元背景的人士激烈競爭之下，新興政團、專業人士積極參與，指選舉競爭不再以傳統的政黨或政見為主要劃分標準。

韓大元指，「一國兩制」下的香港民主形態及發展切合香港社會實際，有利於促進資本主義經濟發展。而新選舉制度體現香港民主義展的特色，有利於為最終實現行政長官和全部立法會議員由普選產生的目標奠定基礎。